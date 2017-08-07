ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de yüzme kursları devam ediyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:54
Mersin'de yüzme kursları devam ediyor
Mersin'de yüzme kursları devam ediyor
- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursunun 2. dönemi tamamlandı
- Kursu başarıyla tamamlayan 750 öğrenci sertifikalarına kavuştu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursunun 2. dönemi tamamlandı. Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan 750 öğrenci sertifikalarına kavuştu.
Yaklaşık bir ay boyunca yüzme kursunda eğitim gören öğrenciler yüzme havuzu etrafında gerçekleştirdiği seremoninin ardından sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan öğrencilerin aileleri ise çocuklarının bu heyecanına ortak oldu. Yüzme kursuna 5 yaşındaki ikiz kızlarını gönderen anne Halime Şahin, Ayça ve Gökçe'nin kursta aldıkları eğitim ile yüzmeyi öğrendiklerini, sevdiklerini ve kursa bir daha gelmek istediklerini ifade ederek, "Kurstan çok memnun kaldık. Çocuklarım kurslara severek geliyordu. 3 günlük bir aramız oldu ve o zaman bile gelmek istediler. Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Yıldız Taş'ın annesi Fatma Taş ise yüzme kursundan duyduğu memnuniyetlerini dile getirerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kurslarından memnunuz. Hocalarımız çok güzel ilgileniyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Kursların böyle devam etmesini istiyorum ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yüzme kursunu tamamlayan ve sertifikasını alan çocuklardan Alper Tanrıverdi de kursta yüzmeyi öğrenmenin yanı sıra güzel arkadaşlıklar edindiğini söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kursunda yüzmeyi öğrendim. Arkadaşlarımla aram da çok güzeldi. Suyun dibinde yüzmeyi, dipte nefes almayı, uzun kulaç atmayı ve çok uzun süre suyun üstünde kalmayı öğrendim. Kursta çok mutluydum" sözleriyle ifade etti.
3. dönem kursları da 7-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 3. dönem yüzme kurslarına ise şimdiden 600 öğrenci kayıt yaptırdı.
(KRY-Y)

07.08.2017 16:57:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erdemli'de 'hacı adayları' uğurlandı
YEREL

ERDEMLİ'DE 'HACI ADAYLARI' UĞURLANDI
Özdemir; &quot;Mersin Limanı'nın değeri artmıştır&quot;
YEREL

ÖZDEMİR; "MERSİN LİMANI'NIN DEĞERİ ARTMIŞTIR"
Havalı silahlar 2. grup yarışmaları sona erdi
YEREL

HAVALI SİLAHLAR 2. GRUP YARIŞMALARI SONA ERDİ
Erdemli'de hacı adayları yemekte buluştu
YEREL

ERDEMLİ'DE HACI ADAYLARI YEMEKTE BULUŞTU
AK Parti Mezitli teşkilatından yayla ziyaretleri
YEREL

AK PARTİ MEZİTLİ TEŞKİLATINDAN YAYLA ZİYARETLERİ
Soner Serttaş: &quot;Türkiye patent konusuna önem vermeli&quot;
YEREL

SONER SERTTAŞ: "TÜRKİYE PATENT KONUSUNA ÖNEM VERMELİ"
Aksıfat grup mahallelerinin içme suyu sorunu çözülüyor
YEREL

AKSIFAT GRUP MAHALLELERİNİN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Liman-Hal köprülü kavşağı 2018 yılında trafiğe açılacak
YEREL

LİMAN-HAL KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI 2018 YILINDA TRAFİĞE AÇILACAK
Edebiyat Festivali Tolga Sağ konseriyle sona erdi
YEREL

EDEBİYAT FESTİVALİ TOLGA SAĞ KONSERİYLE SONA ERDİ
Karboğazı şöleninin ikinci gün etkinlikleri şehit dolayısıyla iptal edildi
YEREL

KARBOĞAZI ŞÖLENİNİN İKİNCİ GÜN ETKİNLİKLERİ ŞEHİT DOLAYISIYLA İPTAL EDİLDİ
Karboğazı şenliklerinde Türk kültürü yaşatıldı
YEREL

KARBOĞAZI ŞENLİKLERİNDE TÜRK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI
Silifkeliler, Nedim İnce'yi Edebiyat Festivali'nde ağırladı
YEREL

SİLİFKELİLER, NEDİM İNCE'Yİ EDEBİYAT FESTİVALİ'NDE AĞIRLADI