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Mersin'de yüzme kursları devam ediyor

- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursunun 2. dönemi tamamlandı

- Kursu başarıyla tamamlayan 750 öğrenci sertifikalarına kavuştu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursunun 2. dönemi tamamlandı. Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan 750 öğrenci sertifikalarına kavuştu.

Yaklaşık bir ay boyunca yüzme kursunda eğitim gören öğrenciler yüzme havuzu etrafında gerçekleştirdiği seremoninin ardından sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan öğrencilerin aileleri ise çocuklarının bu heyecanına ortak oldu. Yüzme kursuna 5 yaşındaki ikiz kızlarını gönderen anne Halime Şahin, Ayça ve Gökçe'nin kursta aldıkları eğitim ile yüzmeyi öğrendiklerini, sevdiklerini ve kursa bir daha gelmek istediklerini ifade ederek, "Kurstan çok memnun kaldık. Çocuklarım kurslara severek geliyordu. 3 günlük bir aramız oldu ve o zaman bile gelmek istediler. Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yıldız Taş'ın annesi Fatma Taş ise yüzme kursundan duyduğu memnuniyetlerini dile getirerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kurslarından memnunuz. Hocalarımız çok güzel ilgileniyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Kursların böyle devam etmesini istiyorum ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzme kursunu tamamlayan ve sertifikasını alan çocuklardan Alper Tanrıverdi de kursta yüzmeyi öğrenmenin yanı sıra güzel arkadaşlıklar edindiğini söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kursunda yüzmeyi öğrendim. Arkadaşlarımla aram da çok güzeldi. Suyun dibinde yüzmeyi, dipte nefes almayı, uzun kulaç atmayı ve çok uzun süre suyun üstünde kalmayı öğrendim. Kursta çok mutluydum" sözleriyle ifade etti.

3. dönem kursları da 7-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 3. dönem yüzme kurslarına ise şimdiden 600 öğrenci kayıt yaptırdı.

(KRY-Y)



07.08.2017 16:57:14 TSI

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