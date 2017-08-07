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Başkan Büyükkılıç genç diş hekimlerinin mezuniyet sevincine ortak oldu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 8. dönem mezuniyet törenine katılarak gençlerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirterek, "Bugün burada 8. Dönem mezunlarını veren fakültemizin öğrencileri ile birlikte olmak ve sevinçlerine ortak olmak istedik. Bugün mezun oluyorsunuz. Aranızda birçok arkadaş şehir dışından 5 yıl süre ile bizlerin misafiri oldu. Kayseri dışından gelip de burada okuyan öğrencilerimiz artık bizim hemşerimiz ve turizm elçilerimizdir. Yolunuz açık olsun. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

(SK)



07.08.2017 16:58:23 TSI

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