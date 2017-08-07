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Kahramanmaraşlı genç İtalya'da girdiği gölde boğuldu



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - İtalya'nın Lecco şehrinde yaşayan Kahramanmaraşlı genç, serinlemek için girdiği Como Gölü'nde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yumaklıcerit Mahallesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Mehmet Ağsak, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Como Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi.

Ailesi tüm çabalara rağmen Ağsak'a ulaşamayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçlar Ağsak'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Gencin cenazesi ailesine teslim edilirken, Mehmet Ağsak'ın cenazesi Ankara'ya getirildi. Cenazenin yarın veya çarşamba günü memleketi Pazarcık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

(HLL-AŞ-Y)



07.08.2017 17:08:09 TSI

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