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Karadavutlu Mahallesi'ne sıcak asfalt

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:11
Karadavutlu Mahallesi'ne sıcak asfalt
Karadavutlu Mahallesi'ne sıcak asfalt

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen sıcak asfalt serim işlemleri devam ediyor.
Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte şehrin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmaları başlattıklarını söyleyen YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, son olarak Kocaeli il sınırında yer alan Adapazarı Karadavutlu Mahallesi'nde 2 kilometrelik güzergahın sıcak asfaltla buluşturulduğunu belirtti. Kısa süre önce Hendek Dikmen Mahallesi grup yollarını sıcak asfaltla buluşturduklarını ve Pamukova'da 26 kilometrelik güzergahta çalışmalara başladıklarını hatırlatan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, son olarak ise Adapazarı ilçesi Karadavutlu Mahalle yolunda sıcak asfalt serim işlemlerinin tamamlandığı bilgisini verdi.
Şehrin bir ucundan öbür ucuna her noktada çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbulut, "Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte aciliyetlere göre belirlediğimiz programa uygun şekilde sıcak asfalt serim işlemlerimize başladık. Kısa süre önce şehrimizin doğusunda yer alan en uzak mahallelerinden birisi olan Dikmen'deydik. Son olarak ise Adapazarı ilçemizin Kocaeli il sınırında yer alan Karadavutlu Mahalle yolunu sıcak asfaltla buluşturduk. Çalışmalarımız kapsamında 2 kilometrelik güzergahı 2 bin ton sıcak asfaltla buluşturarak trafiği daha güvenli ve rahat bir hale getirdik. Çalışmalarımıza programımız dahlinde yoğun bir şekilde devam edeceğiz" dedi.
(BCT-Y)

07.08.2017 17:12:52 TSI
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