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Vali Kamçı başarılı sporcuları ödüllendirdi



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, uluslararası turnuvalarda dereceye giren başarılı sporcuları makamında kabul ederek onları ödüllendirdi.

Muaythai Dünya Şampiyonu Ali Doğan, 23 Yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin kilometrede 3'üncü olan Büşra Nur Koku; İşitme Engelliler Olimpiyatlarında tekvandoda 3'üncü olan Aslıhan Kuş ve yine aynı olimpiyatlarda birinci olan Samet Köklü, antrenörleri ile birlikte Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Süleyman Kamçı, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, gelecekteki spor hayatlarında başarılar diledi. Kamçı konuşmasında, "Sizleri Kayseri ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşımızı okutup rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı en yükseklere çektirdiğiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerde emeği olan antrenörleri ve ailelerinizi de tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Kamçı daha sonra sporculara ödüllerini, antrenörlere de başarı belgelerini verdi. Ziyarete Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.

(TB-SK)



07.08.2017 17:13:17 TSI

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