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'Altın Kayısı'ya katılacak sporcular belli oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenecek Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'na katılacak sporcular belli oldu.

Yurt dışından katılım sayısı bu yıl ilk defa 70 sporcuya ulaşırken, dağıtılacak toplam ödülün 50 bin lira olacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 460 sporcunun katıldığı organizasyonda yabancıların başvuru süresi devam ediyor. 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası bu yıl ilk kez 25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuayesinde yapılacak. Türkiye'nin önemli Satranç turnuvalarından biri olan organizasyonda yurt dışından ve il dışından katılan sporcular için ücretsiz konaklama hizmeti verilecek.

(MT-SD-Y)



07.08.2017 17:14:23 TSI

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