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Antalya Barosu temsilcileri Faytoncular için UKOME'de



ANTALYA (İHA) - Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan , Baro Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Ercan ve komisyon üyesi Yasemin Mataracı geçtiğimiz günlerde faytona koşulan ve öldükten sonra yol ortasında bırakılan atla ilgili UKOME'yi ziyaret etti. Burada UKOME Daire Başkanı Hülya Atalay ile görüşen Ersan, Atalay'dan fayton güzergahlarının tespit edilmesi ve bu güzergahlara MOBESE konulması konusunda destek istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada faytonlara plaka ve atlara çip takılmak suretiyle takibinin yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.Ayrıca önümüzdeki hafta başına kadar atların sağlık raporlarının yenilenmesi şartı getirilmiş, bunu yapmayanların çalışma ruhsatlarının iptal edileceği bildirilmişti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan , kendisi de hayvansever bir yönetici olan Hülya Atalay'ın olayın üzerine ciddiyetle gittiğine şahit olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Baro olarak faytoncuları sıkı takibe aldıklarını ve yapılan her türlü işlemi komu oyuyla paylaşacaklarını söyleyen Ersan " İlerleyen süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Daire Başkanımızın bu işin peşini bırakmayacağını düşünüyorum. Biz de kurul olarak gelişmeleri yakından takip edeceğiz." dedi.



07.08.2017 17:15:11 TSI

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