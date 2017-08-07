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Malatya Teknokent'te verilen ücretsiz yazılım eğitimi sona erdi



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MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Teknokent bünyesindeki Start-Up şirketlerinden biri olan Infigra Teknoloji Şirketi tarafından düzenlenen ücretsiz yazılım eğitimi sona erdi.

Teknokent tarafından geçen ay düzenlenen 'ASP.NET Core Giriş' eğitiminin ardından bu seferde katılımcılara kısa soluklu bir tecrübe sağlayacak olan 'Docker ve ASP.NET Core Eğitimi' düzenlendi. İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te oraganize edilen eğitimi Infigra Yazılım ve Teknoloji Şirketi sahibi ve kurucusu Erdoğan Gülsoy verdi. Eğitim süresince 'Microsoftasp.net core' teknolojisi ile geliştirilen web projelerinin Linux işletim sistemleri üzerinde çalışan bir uygulama olan Docker ile sanallaştırılarak, sunucuların nasıl daha verimli bir şekilde kullanılarak yönetilebileceğini detaylı bir şekilde katılımcılara öğretildi.

Tamamen ücretsiz olan eğitime katılımcılar ve basın mensupları yoğun ilgi gösterirken bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

(BT-SD-Y)



07.08.2017 17:15:18 TSI

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