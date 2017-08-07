ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya Teknokent'te verilen ücretsiz yazılım eğitimi sona erdi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:13
Malatya Teknokent'te verilen ücretsiz yazılım eğitimi sona erdi
Malatya Teknokent'te verilen ücretsiz yazılım eğitimi sona erdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Teknokent bünyesindeki Start-Up şirketlerinden biri olan Infigra Teknoloji Şirketi tarafından düzenlenen ücretsiz yazılım eğitimi sona erdi.
Teknokent tarafından geçen ay düzenlenen 'ASP.NET Core Giriş' eğitiminin ardından bu seferde katılımcılara kısa soluklu bir tecrübe sağlayacak olan 'Docker ve ASP.NET Core Eğitimi' düzenlendi. İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te oraganize edilen eğitimi Infigra Yazılım ve Teknoloji Şirketi sahibi ve kurucusu Erdoğan Gülsoy verdi. Eğitim süresince 'Microsoftasp.net core' teknolojisi ile geliştirilen web projelerinin Linux işletim sistemleri üzerinde çalışan bir uygulama olan Docker ile sanallaştırılarak, sunucuların nasıl daha verimli bir şekilde kullanılarak yönetilebileceğini detaylı bir şekilde katılımcılara öğretildi.
Tamamen ücretsiz olan eğitime katılımcılar ve basın mensupları yoğun ilgi gösterirken bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.
(BT-SD-Y)

07.08.2017 17:15:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Altın Kayısı'ya katılacak sporcular belli oldu
YEREL

'ALTIN KAYISI'YA KATILACAK SPORCULAR BELLİ OLDU
Epak DMO sitesinde yerini aldı
YEREL

EPAK DMO SİTESİNDE YERİNİ ALDI
Büyükşehir Meclisi yoğun gündemle toplanıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya mitingi
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MALATYA MİTİNGİ
Doğanşehir'in grup yolu asfaltlandı
YEREL

DOĞANŞEHİR'İN GRUP YOLU ASFALTLANDI
İki ilçede aynı anda çıkan yangın korkuttu
YEREL

İKİ İLÇEDE AYNI ANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Açıktan akan kanalizasyondan dolayı mahalleyi sinek bastı iddiası
YEREL

AÇIKTAN AKAN KANALİZASYONDAN DOLAYI MAHALLEYİ SİNEK BASTI İDDİASI
MASKİ su sayaçlarının dışarı alınması için vatandaşları uyardı
YEREL

MASKİ SU SAYAÇLARININ DIŞARI ALINMASI İÇİN VATANDAŞLARI UYARDI
1932 Malatyagücü kampta tempo yükseltti
YEREL

1932 MALATYAGÜCÜ KAMPTA TEMPO YÜKSELTTİ