YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak Ülkü Ocaklarından 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' projesine destek

Uşak Ülkü Ocaklarından 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' projesine destek



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Uşak Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 'Damarlarındaki asil kanı kirletme'' projesi çerçevesinde uyuşturucuyla mücadeleye tam destek verdiklerini duyurdu.

Uşak Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Mutlu İsmet Paşa Caddesi Tiritoğlu parkında yaptığı basın açıklamasında uyuşturucu kullanımı yaşının ilkokul seviyelerine kadar indiğini Türk Milletinin geleceği olan gençlerin zehirlenmek suretiyle büyük bir milletin en büyük zenginliği olan gençliğin uyuşturulduğunu dile getirdi.

Damarlarındaki asil kanı kirletme sloganıyla başlatmış oldukları madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele kampanyası kapsamında Uşak Ülkü Ocakları olarak kampanyaya destek verdiklerini açıklayan İl Başkanı Ali Mutlu, gençliğin zehirlenerek düşünen değil uyuşan bir gençlik oluşturulmak istendiğini kaydetti. Mutlu, "Uyuşturucuyla mücadelede ülkü ocakları olarak bu projeye tam destek veriyoruz. Yüce Türk milletinin en büyük zenginliği gençliğidir bu zenginliğimizden bizi mahrum etmek isteyenler gençliğimizin düşünen değil uyuşan bir gençlik olmasını isteyenlerdir. Uyuşturucu satıcılarına ve tedarikçilerine sesleniyorum. Yapmış olduğunuz bu aşağılık iş vatan hainliğinden beterdir. Geleceğimiz olan gençliğimizle oynamak en büyük vatan hainliğidir. Ülkü ocakları da bütün hainlerinin tam karşısındadır '' dedi.

(FB-EÖ-MB-Y)



07.08.2017 17:16:25 TSI

NNNN

