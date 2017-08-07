ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya Robot Takımı Dünya Şampiyonu oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:14
Antalya Robot Takımı Dünya Şampiyonu oldu
Antalya Robot Takımı Dünya Şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ana sponsorluğunda Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'na katılan Antalyalı öğrencilerin oluşturduğu Robot Takımı, 'Zihin gücü ile giden tekerlekli araç' projesiyle kendi kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.
Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'na katılan Antalyalı öğrencilerin oluşturduğu Robot Takımı, 'Zihin gücü ile giden tekerlekli araç' projesiyle kendi kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Antalyalı öğrenciler 'Akıllı Ev' projeleriyle de dünya 2'ncisi olma başarısı gösterdi. ATSO'nun 2017 yılını 'İnovasyon Yılı' olarak ilan ettiğini ve bu süreçte inovasyon odaklı faaliyetlere özel önem verdiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Gençlerimizin başarısı bizlere büyük bir gurur yaşattı" dedi. Yarışmaya katılan gençlerin, kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmadıklarını ifade eden Çetin, "Gençlerimizin Projeleri Robot Challenge 2017 Çin Pekin'de "Free Style" kategorisinde yarıştı. Yarışmaya 50 ülkeden 2 bine yakın yarışmacı katıldı. Bizim kategoride 96 proje vardı. Öğrencilerimiz de yarıştıkları kategoride birincilik ve bir de ikincilikle döndüler, ülkemizin ve kentimizin gururu oldular. Robot Takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

"Proje, engellilerin hayatında kolaylık sağlamayı hedefliyor"
Gençlerin bu başarısının bir başlangıç olmasını dilediklerini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Takımımız Buket Naz Zeren, Eren Ekrem Kallıkçı ve Efe İnan'dan oluşuyor. Bu gençlerimiz yaptıkları proje ile omurilik felçlileri başta olmak üzere, engellilerin hayatında büyük bir kolaylık sağlamayı vaat ediyorlar. Projeyi ilk duyduğumuzda ATSO yönetimi olarak çok etkilenmiştik. Yarışmanın jürisi de bizim kadar etkilenmiş ve bu projeye inanmış olmalı ki gençlerimiz şampiyon oldu. Gençlerimizin 'Akıllı Ev' projesi de ikinci oldu. Umarız bu başarılar bundan sonraki süreçteki yeni başarıların bir başlangıcı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin geleceği için yeni nesillerle yatırım yapmalıyız"
Genç mucitlerin yakaladığı başarının çocuklar, gençler ve eğitim kurumları için bir motivasyon unsuru olmasını dilediğini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Gelişen teknoloji ile Dünya artık farklı bir yere gidiyor. Gençlerini, çocuklarını geleceğe, yeni teknolojilere en iyi şekilde hazırlayan, yaratıcılığı destekleyen ülkeler bu yolda başarılı olacaklar. Bizim, ülke olarak bu değişimi kaçırma lüksümüz bulunmuyor. Ülkemizin geleceği için yeni nesillere yatırım yapmalıyız. Bu yarışmada elde edilen birincilik ve ikincilik, gençlerimize güvendiğimizde, onları desteklediğimizde ve doğru bilgilerle donattığımızda neler yapabileceklerinin küçük bir göstergesi. Bir kez daha, bize bu gururu yaşatan, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiren gençlerimize teşekkür etmek istiyorum. Kentimiz için, ülkemiz için önemli bir başarıya imza attılar. Umarım bu başarı diğer gençlerimize, eğitim kurumlarımıza örnek ve motivasyon olacaktır" dedi.

"Emeği geçenlere, destek verenlere teşekkür"
Çetin, "En başta şampiyonlarımızın ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Antalya BİLSEM Merkez'inde 6 aydır gençlerimizle bu proje üzerinde çalışan merkez Müdürümüz Arif Aydeniz ve öğretmenlerimiz Orhan Çevik ve Hatice Küpeli'ye bu başarıdaki paylarından dolayı minnettarız. Diğer taraftan, bu süreçte gençlerimize inanarak destek olan başta Türk Hava Yolları, AGT, TURSAB'ın değerli yöneticileri olmak başarıda rolü olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 17:17:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalya Barosu temsilcileri Faytoncular için UKOME'de
YEREL

ANTALYA BAROSU TEMSİLCİLERİ FAYTONCULAR İÇİN UKOME'DE
Manavgat Kitap Günleri'ne yoğun ilgi
YEREL

MANAVGAT KİTAP GÜNLERİ'NE YOĞUN İLGİ
Alanya Belediyesi'nden 2 yeni park
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 2 YENİ PARK
AK Partili Çelik yeniden Partinin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığına atandı
YEREL

AK PARTİLİ ÇELİK YENİDEN PARTİNİN DIŞ İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI
Antalyalı 200 Alevi Hacıbektaş'ta
YEREL

ANTALYALI 200 ALEVİ HACIBEKTAŞ'TA
Teneffüs Park'ta sünnet şöleni
YEREL

TENEFFÜS PARK'TA SÜNNET ŞÖLENİ
Kepez'den ücretsiz LYS ve YGS kursları
YEREL

KEPEZ'DEN ÜCRETSİZ LYS VE YGS KURSLARI
Mavi Ev'e büyük ödül
YEREL

MAVİ EV'E BÜYÜK ÖDÜL
orkuteli-Elmalı Duble yol yapımı başladı
YEREL

ORKUTELİ-ELMALI DUBLE YOL YAPIMI BAŞLADI
Şehit yakınları ve Gazilere Konya gezisi
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE KONYA GEZİSİ
Ünlü modacı Vural Gökçaylı'dan özel defile
YEREL

ÜNLÜ MODACI VURAL GÖKÇAYLI'DAN ÖZEL DEFİLE
Kumluca ve Finike'ye sıcak asfalt
YEREL

KUMLUCA VE FİNİKE'YE SICAK ASFALT
Döşemealtı'nda asfaltlama çalışmaları
YEREL

DÖŞEMEALTI'NDA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI
264 hastaya &quot;Evde Sağlık Hizmeti&quot; verildi
YEREL

264 HASTAYA "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" VERİLDİ
Muratpaşa'nın maç takvimi belli oldu
YEREL

MURATPAŞA'NIN MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU
Plaj' da şampiyon Alanyaspor
YEREL

PLAJ' DA ŞAMPİYON ALANYASPOR
15 Temmuz ruhu Kepez'in caddelerinde
YEREL

15 TEMMUZ RUHU KEPEZ'İN CADDELERİNDE
Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
'Engelsiz Plaj'a yoğun ilgili
YEREL

'ENGELSİZ PLAJ'A YOĞUN İLGİLİ
Mahallelinin mesire alanı eylemi
YEREL

MAHALLELİNİN MESİRE ALANI EYLEMİ
Feslikan Yaylası'nda iki isimden konser
YEREL

FESLİKAN YAYLASI'NDA İKİ İSİMDEN KONSER
Muratpaşa sezonu açtı
YEREL

MURATPAŞA SEZONU AÇTI
Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri düzenlendi.
YEREL

GÖLLÜ YAYLASI KEŞKEK ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ.
Kepez'den 700 çocuğa sünnet düğünü
YEREL

KEPEZ'DEN 700 ÇOCUĞA SÜNNET DÜĞÜNÜ