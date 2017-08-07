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Antalya Robot Takımı Dünya Şampiyonu oldu



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ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ana sponsorluğunda Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'na katılan Antalyalı öğrencilerin oluşturduğu Robot Takımı, 'Zihin gücü ile giden tekerlekli araç' projesiyle kendi kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'na katılan Antalyalı öğrencilerin oluşturduğu Robot Takımı, 'Zihin gücü ile giden tekerlekli araç' projesiyle kendi kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Antalyalı öğrenciler 'Akıllı Ev' projeleriyle de dünya 2'ncisi olma başarısı gösterdi. ATSO'nun 2017 yılını 'İnovasyon Yılı' olarak ilan ettiğini ve bu süreçte inovasyon odaklı faaliyetlere özel önem verdiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Gençlerimizin başarısı bizlere büyük bir gurur yaşattı" dedi. Yarışmaya katılan gençlerin, kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmadıklarını ifade eden Çetin, "Gençlerimizin Projeleri Robot Challenge 2017 Çin Pekin'de "Free Style" kategorisinde yarıştı. Yarışmaya 50 ülkeden 2 bine yakın yarışmacı katıldı. Bizim kategoride 96 proje vardı. Öğrencilerimiz de yarıştıkları kategoride birincilik ve bir de ikincilikle döndüler, ülkemizin ve kentimizin gururu oldular. Robot Takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.



"Proje, engellilerin hayatında kolaylık sağlamayı hedefliyor"

Gençlerin bu başarısının bir başlangıç olmasını dilediklerini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Takımımız Buket Naz Zeren, Eren Ekrem Kallıkçı ve Efe İnan'dan oluşuyor. Bu gençlerimiz yaptıkları proje ile omurilik felçlileri başta olmak üzere, engellilerin hayatında büyük bir kolaylık sağlamayı vaat ediyorlar. Projeyi ilk duyduğumuzda ATSO yönetimi olarak çok etkilenmiştik. Yarışmanın jürisi de bizim kadar etkilenmiş ve bu projeye inanmış olmalı ki gençlerimiz şampiyon oldu. Gençlerimizin 'Akıllı Ev' projesi de ikinci oldu. Umarız bu başarılar bundan sonraki süreçteki yeni başarıların bir başlangıcı olacaktır" şeklinde konuştu.



"Ülkemizin geleceği için yeni nesillerle yatırım yapmalıyız"

Genç mucitlerin yakaladığı başarının çocuklar, gençler ve eğitim kurumları için bir motivasyon unsuru olmasını dilediğini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Gelişen teknoloji ile Dünya artık farklı bir yere gidiyor. Gençlerini, çocuklarını geleceğe, yeni teknolojilere en iyi şekilde hazırlayan, yaratıcılığı destekleyen ülkeler bu yolda başarılı olacaklar. Bizim, ülke olarak bu değişimi kaçırma lüksümüz bulunmuyor. Ülkemizin geleceği için yeni nesillere yatırım yapmalıyız. Bu yarışmada elde edilen birincilik ve ikincilik, gençlerimize güvendiğimizde, onları desteklediğimizde ve doğru bilgilerle donattığımızda neler yapabileceklerinin küçük bir göstergesi. Bir kez daha, bize bu gururu yaşatan, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiren gençlerimize teşekkür etmek istiyorum. Kentimiz için, ülkemiz için önemli bir başarıya imza attılar. Umarım bu başarı diğer gençlerimize, eğitim kurumlarımıza örnek ve motivasyon olacaktır" dedi.



"Emeği geçenlere, destek verenlere teşekkür"

Çetin, "En başta şampiyonlarımızın ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Antalya BİLSEM Merkez'inde 6 aydır gençlerimizle bu proje üzerinde çalışan merkez Müdürümüz Arif Aydeniz ve öğretmenlerimiz Orhan Çevik ve Hatice Küpeli'ye bu başarıdaki paylarından dolayı minnettarız. Diğer taraftan, bu süreçte gençlerimize inanarak destek olan başta Türk Hava Yolları, AGT, TURSAB'ın değerli yöneticileri olmak başarıda rolü olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(SÇ-SÇ-Y)



07.08.2017 17:17:09 TSI

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