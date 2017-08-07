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SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş:

- "3 milyon metreküp atıksuyu arıtarak doğaya geri kazandırdık"



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, geçtiğimiz yıl içerisinde devreye alınan Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ve Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma Tesisisleri şehrin kuzeyi ve güneyine atıksu anlamında önemli bir garanti oluşturduklarını açıkladı.

SASKİ tarafından 2016 yılı içerisinde devreye alınan Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ve Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma Tesisi ile toplamda 3 milyon metreküp atıksu arıttıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş,"Sakarya'nın birçok noktasında inşa ettiğimiz yüksek teknoloji atıksu arıtma tesisleri ile şehrin atıksularını dünya standartlarında arıtıyoruz. 2016 yılı içerisinde devreye aldığımız biri kuzeyde Karasu Atıksu Arıtma Tesisi, biri de güneyde Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma Tesisi ile yaklaşık 3 milyon metreküp atıksuyu arıtarak doğaya geri kazandırdık. Yeni inşa ettiğimiz tesislerimiz ile hem Karadeniz'i hem Sakarya Nehri'ni hem de ilçelerimizin doğal güzelliklerini en iyi şekilde koruyoruz" dedi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Dev yatırımlar yaparak inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesislerinde kanalizasyon ağları ile topladığımız atıksuları fiziksel ve biyolojik arıtma işlemlerinden geçirerek yüzde 90'ın üzerinde verimlilikle doğaya temiz su deşarj ediyoruz. Şehrimizin kuzeyinde 16 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Karasu Atıksu Arıtma Tesisinde ilçemizin atıksuları yüksek teknoloji ile arıtılıyor. 2016 yılı içerisinde devreye aldığımız tesis ile Karasu ilçemizin yılların sorunu olan atıksu konusunu kesin bir şekilde çözüme kavuşturduk. Devreye alındığından bu yana 1.7 milyon metreküp atıksu arıtıldı. Son derece modern ve ileri teknolojiye sahip arıtma tesisi ile her yıl on binlerce insanımızın misafir olduğu Karasu'da atıksu konusunda hiçbir sorun yaşanmıyor. Mavi Bayrak'lı sahilimizde bunun en büyük göstergesi" diye konuştu.

Şehrin güneyinde hayata geçirilen entegre atıksu projeleri ile bölgenin altyapısı için önemli bir garanti oluşturduklarını belirten Dr. Rüstem Keleş, "Şehrimizin güneyi içinde 25 milyon lira değerinde altyapı yatırımı yaparak Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma Tesisini kazandırdık. Pamukova ve Geyve ilçelerimizin tüm atıksularını inşa edilen kanalizasyon hatlar ile toplayarak en ileri teknoloji ile arıtıyoruz. Devreye alındığı günden bu yana Pamukova-Geyve Atıksu Arıtma Tesisimizde de yaklaşık 1.3 milyon metreküp atıksu arıttık. Bu dev tesis ile şehrimizin güneyinden Sakarya Nehri'ne endüstriyel ve evsel atıklar karışmıyor. Bölgenin doğal güzelliklerini en iyi şekilde koruyoruz" şeklinde konuştu.

(BCT-RFK)



07.08.2017 17:27:04 TSI

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