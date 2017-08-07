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Çetin Aydoğan caddesi yenilendi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaniye mahallesinde bulunan Çetin Aydoğan caddesi yenilendi.

Akçakoca Belediyesi tüm ilçe genelinde başlattığı yol çalışmaları ile cadde ve sokakları yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğünün büyük bir titizlik içerisinde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, yıllardır hizmet görmeyen cadde ve sokaklar yenilenerek, günümüz yaşam standartlarına uygun modern görünüme kavuşturuluyor.

İlçede birçok mahallede yapılan yol yenileme ve genişletme, kaldırım ile duvar çalışmaları kapsamında, Osmaniye mahallesi Çetin Aydoğan caddesinde duvar çalışması, yol genişletme ve kilit parke çalışmaları yapıldı ve caddenin yenilenmesiyle birlikte burada oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yıllardır hizmet görmeyen yolları bozuk ve bakımsız bir çehreye sahip olan Osmaniye mahallesi Çetin Aydoğan caddesi, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin özverili çalışmalarıyla prestij kazandı. Geçen yıl yapımı gerçekleştirilen harman yeri futbol sahasıyla, yine bu noktaya konulan piknik masalarıyla, çocuk parkıyla, spor aletleriyle geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yol çalışmalarıyla doğayla iç içe bir ortamda çocukların, bisiklet sürenlerin, spor yapanların uğrak yeri haline geldi.

(TT-RFK-Y)



07.08.2017 17:32:03 TSI

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