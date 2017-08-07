YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'da mania hattı Türkiye'ye örnek olacak"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'da mania hattı Türkiye'ye örnek olacak"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 21 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Askeri Havalimanı Mania Planı ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 yıldır Kayseri'nin gündeminde olan Mania Hattının, yapılan görüşmeler sonunda neticelendiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilçe belediyesi olarak Mania Hattı çalışmasını yapan ilk belediyelerden biri olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, gelişerek büyüyen bir Kocasinan için Mania Hattının yeni bir cazibe merkezi oluşturacağını vurgulayarak, "Erkilet Bölgesinde havalimanından uçakların iniş-kalkışları ile ilgili yoğunca bir süredir müteahhitlerin ve yatırımcıların beklemiş olduğu bir çalışma vardı. Sivil Havacılık, Devlet Hava Meydanları, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurumlarla yoğun çalışma neticesinde Mania Hattı nihayet sonuçlandı. Bu bölgelerde inşai faaliyetler yapabilmek için imar parsellerinin yükseklikleri ile ilgili kriterler belirlendi. Bu çalışma planlarımıza işlenecek ve Kocasinan, böylelikle yeni bir cazibe merkezi kazanacak. Mania Hattı, Kocasinan'a, Kayseri'ye ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın konuşmasının ardından, 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Oymaağaç, Mithatpaşa, Örnekevler, Oruçreis, Mimarsinan, Pervane ve Uğurevler Mahallelerinde imar planlarının görüşülüp karara bağlandı. Daha sonra toplantıda belediyeye ait Erkilet Mahallesi'ndeki parselin okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Himmetdede Mahallesi'ndeki tarihi caminin restorasyonunun belediye tarafından yapılması oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, "Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Himmetdede camimizin restore edilmesi için yapılan çalışmalar, Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Bizde mahallemizde bulunan camimizi restore ederek yeniden ibadete açacağız" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantı sona erdi.

MANİA HATTI NEDİR?

'Uçuş güvenliği' için Milli Savunma Bakanlığınca uygulanan mania hattı, havaalanlarını kullanan hava araçlarının, doğal zemin yükseklikleri ile mevcut veya yapılacak yapıların yüksekliklerinden olumsuz etkilenmeden güvenli bir şekilde iniş ve kalkışını sağlamak üzere mevcut pistlere yaklaşma bölgeleri ve bu bölgelerin yüksekliklerini belirliyor.



07.08.2017 17:32:26 TSI

NNNN

