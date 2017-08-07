Ağrı Belediyesi asfalt çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Belediyesi kentin muhtelif yerlerinde belirlenen alanlarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Ağrı kent merkezde 16 Haziran tarihinde yapımına başlanan asfaltlama çalışmalarında şu ana kadar Hürriyet ve Kazım Karabekir Mahallesi olmak üzere iki mahallede yaklaşık 5 kilometre asfaltlama çalışması yapıldı. Yaz mevsiminin sonuna kadar belirlenen muhtelif alanlarda Ağrı Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
(AS
07.08.2017 17:33:15 TSI
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