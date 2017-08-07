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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şahin:

- "Yeni arkadaşların önünü açmak için istifa ediyorum"



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şahin Merkez İlçe Başkanlığı görevinden genç arkadaşların önünü açma adına istifa ettiğini duyurdu.

İl Başkanlığına giderek istifasını sunan Şahin, "İş yoğunluğum ve görevde kan değişimi adına yürütmekte olduğum Merkez İlçe Başkanlığı görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bu nedenle uzun süre emek verdiğim ve vermeye de devam edeceğim partimde ki görevimden istifa ediyorum. İstifa gerekçem hakkında partililerim ve kamuoyu asla şüpheye düşmesin. Partimden değil partimde ki görevinden gençlerin önünü açma adına istifa ediyorum."dedi.

Genel Merkez tarafından alınan karar doğrultusunda iki farklı görevi yürütemeyeceğini de ifade eden Şahin, "Merkez İlçe Başkanlığı görevini bırakıyorum. Yerimi alacak arkadaşlara da süreçte tüm desteğimi sunacağım" diye konuştu.

Merkez İlçe Başkanı Şahin, İl Başkanı Mustafa Kendirli'ye parti binasına giderek istifasını sundu.

(EÖ-SK)



07.08.2017 17:33:26 TSI

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