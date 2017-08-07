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İzinsiz el broşürlerine cezai işlem



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, apartman girişlerine, yerlere, araç üzerlerine, iş yeri kapılarına gelişigüzel atılan veya bırakılan, kaldırım üzerinde vatandaşlar yürürken verilmeye çalışılan el broşürleri ile ilgili çalışma başlattı. İzinsiz olarak bu faaliyetleri yürüten firma ve şahıslar tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, hiçbir damgası ve izni bulunmayan, el broşürleri ile ilgili çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında apartman girişlerine, yerlere, araç üzerlerine, iş yeri kapılarına gelişigüzel atılan veya bırakılan, kaldırım üzerinde vatandaşlar yürürken verilmeye çalışılan ve çevre kirliliği ile görüntü kirliliği oluşturan el broşürleri ile ilgili olarak yürütülen çalışma kapsamında ilgili firma ve şahıslar tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, bazı firmaların reklam vergisi ödemeden, izinsiz bir şekilde el broşürlerinin dağıtımını yaptığını belirterek, "Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bu tür faaliyetleri yapan şahıslar ve firmalar tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın ve firmaların bu konuda cezaya maruz kalmamaları için gerekli izinleri alıp kurallarına uygun şekilde broşürlerini dağıtmaları gerekmektedir" dedi.

(SC-Y)



07.08.2017 17:34:31 TSI

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