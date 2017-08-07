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Büyükşehir Karate Takımı'ndan Karate Şampiyonası'nda önemli başarı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası neticesinde Büyükşehir Belediyespor Karate Kulübü sporcularından 67 kiloda mücadele eden Ercan Kaçar ve 75 kiloda mücadele eden Fatih Şen'in İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Milli Takım'da yer almaya hak kazandıklarını söyledi. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından katıldıkları şampiyonaya madalya ve Milli Takıma sporcu gönderme amacıyla çıktıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, "Sporcularımız bizleri yanıltmayarak emeklerinin karşılığını aldılar ve başarılı sonuçlar elde ettiler. Kendilerini kutluyorum" dedi.

Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 67 kiloda Ercan Kaçar, 75 kiloda ise Fatih Şen'in Eylül-Ekim aylarında İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda yer almaya hak kazandıkları bilgisini veren Bayraktar, "Ercan Kaçar şampiyonayı 5. sırada tamamlayarak Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Burada ise tüm rakiplerini mağlup ederek Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. 75 kiloda mücadele eden sporcumuz Fatih Şen şampiyonada 3. olarak Milli Takım seçmelerine katıldı. Seçme müsabakalarında tüm rakiplerini mağlup ederek Milli Takım kadrosuna girdi" diye konuştu.

Bayraktar, "İki sporcumuzda şampiyona içerisinde mağlup oldukları oyuncularla Milli Takım seçmeleri statüsü gereği 3 defa daha karşılaştılar ve rakiplerini 3 maçta da mağlup ederek onlardan daha iyi olduklarını gösterdiler. 67 kiloda mücadele eden sporcumuz Ercan Kaçar'ın önceden bir Avrupa 5.'liği, 75 kiloda mücadele eden sporcumuz Fatih Şen'in ise 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa 3.'lükleri bulunuyor. İnşallah bu başarılarına Dünya Şampiyonası derecelerini de ekleyeceklerdir. Milli Takım Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına 10 Eylül Pazar günü Ankara Eryaman Olimpik Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayacak. Sporcularımızda bu kampa katılacaklar. Kendilerine bu süreçte başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(BCT-Y)



07.08.2017 17:36:00 TSI

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