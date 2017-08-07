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Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi 35. sayısı ile her yerde

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:34
Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi 35. sayısı ile her yerde
Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi 35. sayısı ile her yerde

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin aylık olarak hizmetlerinin yer aldığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi 35. sayısı ile raflardaki yerini aldı.
Ücretsiz olarak yayınlanan Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi 35 aydır Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmetlerini vatandaşlarla buluştururken 16 sayfalık birinci hamur kuşe kağıda basılan gazetenin haberlerinden fotoğraflarına, tasarımından dağıtımına kadar her şeyi ile Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.

Tekirdağ'ın dört bir yanına dağıtılıyor
7 bin 500 adet basılan gazete Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin tüm hizmet binalarında, tüm Mutlukent Çay Bahçeleri'nde, Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait gençlik merkezlerinde, emzirme kabinlerinde, kitap duraklarında, Alışveriş Merkezlerinde, Tekirdağ'daki tüm resmi kurumlarda, kıraathanelerde, kafelerde ve tüm okullarda okuyucusu ile buluşuyor.

Özel sayıları ile Tekirdağ'ın nabzını tutuyor
Her ayın ilk günlerinde yayınlanan bir önceki ay Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmetlerinin yer aldığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi dönem özel sayıları ile de Tekirdağ'ın nabzını tutuyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Haber ile başlayan özel sayılar kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi 1. yıl Özel Sayısı, Süleymanpaşa Belediyesi Heykel Sempozyumu, Süleymanpaşa Belediyesi Plastik Sanatlar Çalıştayı, Süleymanpaşa Belediyesi 10 + 10 Resim Sergisi, Süleymanpaşa Belediyesi Oda Müziği Festivali ve Süleymanpaşa Belediyesi Kadın Gazetesi bulunuyor.

Süleymanpaşa Belediye haber internet üzerinden de yayınlanıyor
Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi Tekirdağ'ın dört bir yanına ulaşmasının yanı sıra diğer ilçe ve illerdeki okuyucularına geçmiş sayıları ile birlikte internet aracılığı ile ulaşıyor.
(HLD-MEF-Y)

07.08.2017 17:37:30 TSI
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