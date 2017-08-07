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Mink yıldızlar yeşil sahaların tozunu Serdivan'da atıyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:38
Mink yıldızlar yeşil sahaların tozunu Serdivan'da atıyor
Mink yıldızlar yeşil sahaların tozunu Serdivan'da atıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz tatiline giren öğrencilere yönelik hazırlanan ücretsiz yaz okullarında futbol branşını seçen öğrenciler profesyonel futbolcular gibi idman görüyor.
Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 antrenörün yanı sıra masör ve sağlık ekibi gözetiminde idmanlarını gerçekleştiren 7-14 yaş arası toplam 247 öğrencinin, haftada üç gün olmak üzere 25 Ağustos Cuma gününe kadar antrenmanlara devam edecekleri belirtildi. Çocukların kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için Yaz Sor Okulları'nın önemli bir fırsat olduğunu belirten antrenörler yaz döneminde başarılı olan öğrencilere lisans çıkartılacağını ve Serdivanspor'un alt yapısına dahil edileceğini ifade ettiler. Futbol kursuna katılan tüm öğrencilere spor çantası, şort ve tişört hediye edildiği belirtilirken, antrenmanların da Kazımpaşa'daki Serdivan Spor Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
(BCT-Y)

07.08.2017 17:39:57 TSI
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