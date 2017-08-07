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SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul:

- "Sakarya mesleki eğitimde örnek bir şehir"



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmi Sağıroğlu'nu makamında ağırladı.

Mesleki eğitimin önemi ve meslek liselerindeki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Hayattaki en değerli hizmet eğitimdir, insan yetiştirmeye vesile olmaktır" diyerek nitelikli istihdamın temelinde iyi bir mesleki eğitim olduğunu dile getirdi.

Başkan Kösemusul konuşmasının devamında, "Kaliteli eğitim, nitelikli istihdam ve güçlü üretimin temelidir. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak nitelikli istihdam ve mesleki eğitime yönelik ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yaptığımız çalışmaları ortaöğretim düzeyinde yürütme gayretlerimiz var. Odamız bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi kurma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hizmet alanımızda büyük çaplı bir kompleks inşa ederek mesleki eğitimin merkezi olacağız. Ayrıca, ilimize kazandırdığımız Meslek Liselerinden bir tanesi Tematik Lise oldu. Asgari ücret politikasının ötesinde nitelikli istihdamı ve dolayısıyla ticareti ile de gelişmiş bir şehir hedefliyoruz. Yatırımcıların Sakarya'mızı konumu ve fiziki uygun koşullarının yanı sıra nitelikli ve kaliteli istihdamından ötürü de tercih etmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz ve inanıyoruz ki orta vadede Sakarya bu alanda da lokomotif bir il olacaktır. Bu anlamda tüm paydaşlarımızla işbirliği çerçevesinde büyük bir istekle hizmet ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal ise, "Ülkemizde meslek liseleri önemli bir noktaya getirmek adına gayret ediyoruz. Mesleki Eğitimin orta öğrenimdeki payı ülke genelinde yüzde 44 oranında. Bizim hedefimiz yüzde 60'lara ulaşmak. Türkiye üreten bir ülke olmalı ve bunun yolu mesleki eğitimden geçiyor. Meslek Liseleri ile ilgili algıyı değiştirmek amaçlı ciddi çalışmalarımız var. Çıraklık eğitimleri zorunlu eğitim kapsamında yer alıyor. Tematik Liseler kuruluyor. Devletin bu konuda ciddi teşvikleri var. Sakarya Tematik Lisesi olan 11 ilden bir tanesi. Tematik Liselerin alanlarına göre Ar-Ge yapabilecek nitelikte olmasını hedefliyoruz. Mesleki Eğitim Merkezi çalışmalarınızı da yakından takip ediyor, çalışmalarınızda her türlü desteği veriyoruz. Mesleki Eğitim ve meslek liseleri konusunda Sakarya'nın icraatları birçok ilimize örnek teşkil ediyor. Bu konuda öncü ve lokomotif bir bölge. Sizin de desteğiniz ile mesleki eğitimi hep birlikte ileriye taşıyacağız. SATSO'nun hizmet anlamında enerjisi ve gayreti bizleri oldukça memnun ediyor. Karşılıklı işbirliğinden memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Ziyaret mesleki eğitim konusunda projelerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

(BCT-Y)



07.08.2017 17:40:07 TSI

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