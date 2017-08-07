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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vecihi Hürkuş'un öğretmenini oynadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan filmin çekimlerinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da rol aldı. Gürkan, Albay rütbesinde Vecihi Hürkuş'un öğretmenini canlandırdı.

Türkiye'de havacılığın öncü ismi Vecihi Hürkuş'un sıra dışı yaşam- öyküsünü konu alan sinema filminin çekimlerine Edirne'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Eski Tren Garı'nda devam edildi.

Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem İntepe'nin canlandırdığı filmde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da rol aldı. Filmde bir Albay'ı canlandıran Gürkan, çekim öncesi yaptığı konuşmada "Söz konusu film benim için hoş bir seda olarak kalacak. Film, Edirne'nin tanıtımı için çok önemli. Edirne'nin tanıtımı için çabalarımız Nisan ayında Hürriyet ve TÜRSAB'in gelmesiyle birlikte zirveye ulaşmıştı. Edirne'ye inanılmaz katkıları olmuştu. Halen bunun yansımalarını alıyoruz. Edirne'ye ciddi bir seviye atlattı. Bu teklif geldiğinde ve filmin içeriğine, yönetmen ve oyuncu kadrosuna baktığımızda bu filme destek vermeye karar verdik. Yılda 10 civarında böyle bir teklifler geliyor. Her gelen teklife destek olmuyoruz ama bu tür ciddi projelere Edirne'nin tarihi dokusuna uygun dönemsel filmlere hemen destek oluyoruz. Burada birçok Edirneli arkadaşımız çeşitli rollerde oynuyorlar. Tabii asıl önemli olan Edirne'nin tanıtımı" dedi.



"Sanata ve kültüre verilen destek önemli"

Söz konusu filmde kendisinin de küçük bir rol aldığını anlatan Gürkan, "Yönetmen arkadaşımızın ricası üzerine benimde filmde küçük bir rolüm var. Sanata ve kültüre verilen desteğin o kente geri dönmesi çok anlamlıdır. Sanat ve kültür camiasına 'Edirneliler sanata ve kültüre destek veriyor' imajını yaratmak istiyoruz. Benim rol almamda bunun bir parçası. Öğretmen bir kumandanı oynayacağız. Vecihi Hürkuş'a uçakla ilgili bilgiler vereceğiz" diye konuştu.

Yapımcılığını Eğrikapı Prodüksiyon'un üstlendiği, senaryosunu ise Savaş Korkmaz'ın yazdığı filmde Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem İntepe, eşi Hadiye'yi ise Gizem Karaca canlandırıyor. Miray Daner ve Bora Akkaş'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin önümüzdeki yıl vizyona gireceği öğrenildi.

(AC-MEF-Y)



07.08.2017 17:40:36 TSI

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