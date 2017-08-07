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ERÜ'den 102 genç diş hekimi mezun oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:41
ERÜ'den 102 genç diş hekimi mezun oldu
ERÜ'den 102 genç diş hekimi mezun oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 8. dönem mezunlarını verdi. Tören kapsamında 102 öğrenci mezun oldu.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törene; Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Talas Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk ile çok sayıda dekan, öğretim üyesi, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını Vali Süleyman Kamçı yaptı. Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Vali Kamçı, "Sevgili öğrenciler, burada eğitiminizi tamamlayarak genç diş hekimleri olarak mezun olmaya hak kazandınız. Sizlerin yaşadığı heyecan ve mutluluğa ortak olmak için buradayız. Öğrencilerimizin kıymetli aileleri, sizlerde çocuklarınıza eğitimleri sırasında maddi ve manevi desteklerinizi esirgemediniz. Tüm yaşamları boyunca vatanına, milletine, hayırlı evlat olarak çocuklarınızla gurur duymanızı diliyorum" dedi.

"Diş hekimliği imtiyazlı bir meslek"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ise konuşmasında, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Mezun öğrencilerimizin aileleri için bu çok uzun süren bir yolculuktu. Bu uzun yolculuğu çocuklarınızla birlikte sevinerek, üzülerek bu günlere getirdiniz. Sizleri böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için tebrik ediyorum. Çocuklarınız bugün emeklerinizin boşa gitmediğini gösterdi. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Diş Hekimliği, tıp ve mühendislik gibi imtiyazlı bir meslek. Herkes diş hekimliğini yapamaz. Diplomanızı alıyorsunuz ve devlet size bu mesleği yapmanızda ayrıcalık tanıyor. Mesleğinizi yaparken koltuğunuza oturan kim olursa olsun onu kendi anneniz, kendi babanız ve kendi aileniz gibi görerek yaklaşmalısınız. Aynı zamanda onun sağlığını kendi menfaatinizden üstün tutarak çalışmalısınız. Şunu unutmayın; eğitim bir ömür boyu sürer. Bundan sonra sizlerden beklentimiz kendinizi bilimin ışığında sürekli geliştirmenizdir. Bütün mezunları tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında yollarının açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin en iyi diş hekimliği fakültelerinden biriyiz"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk ise ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak Türkiye'deki en iyi fakültelerden biri olduklarını dile getirdi. Dekan Öztürk, "Bizim öğrencilerimiz Türkiye'nin en şanslı öğrencilerinden, çünkü teknik alt yapı açısından Türkiye'nin 1 numarasıyız. Bunu sadece biz söylemiyoruz. URAP Araştırma Laboratuvarına göre fakültemiz, dünyadaki en iyi bin Diş Hekimliği Fakültesi arasından 159'uncu olmuştur. Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri arasında ise 5. sıradadır. Yani Türkiye'deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasından teknik olarak en modern, en iyi fakültelerden birisiyiz. Mezun olan öğrencilerimiz bu açıdan çok şanslılar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Diş Hekimliği Fakülte binasını Erciyes Üniversitesine kazandıran hayırsever Mert ve Gülşah Tatar'a yağlı boya tablo hediye etti. Tören, mezun öğrencilerin yemin etmesi ve diploma takdiminin ardından sona erdi.
(SK)

07.08.2017 17:44:22 TSI
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