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MASKİ'den açıklama geldi: "Fatih Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları yönetmeliğe uygun"

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:50
MASKİ'den açıklama geldi: "Fatih Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları yönetmeliğe uygun"
MASKİ'den açıklama geldi: "Fatih Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları yönetmeliğe uygun"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesindeki Fatih Caddesi'nde yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili basında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yapılarak, altyapı çalışmalarının yönetmeliğe uygun olduğu belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, mahalleleri sağlıklı altyapı ağları ile donatıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde hat döşeme çalışması tamamlanan Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi ile ilgili olarak basında yer alan eleştirilerin haksız olduğu açıklandı. Turgutlu'ya kazandırılacak prestij caddesine döşenen içme suyu ana hat derinliğinin yasal olarak 80 santimetre ila 100 santimetre arasında olması gerektiğini belirten MASKİ, doğal gaz hattına zarar vermemek için bu hattın 80 santimetre derinliğe döşendiğinin altını çizdi.
Yapılan açıklamada, "Mevcut binalara ait branşman bağlantıları, parsel sınırına kadar MASKİ ekiplerince yapıldı. Söz konusu binalara ait branşmanlar tek tek bulunarak bağlandı. 80 santimetre derinlikte döşenen ana içme suyu hattı, binaların parsel bağlantısının yüksekliğine göre üst noktalara çıkabilmektedir. Meskenlerin parsel bağlantısının üst seviyede olması nedeniyle bazı noktalarda yapılan bağlantılar 20 - 30 santimetre derinliğe sahiptir." denildi.

Eski asbest borular sağlıklı hale getirildi
MASKİ'nin yaptığı çalışmalarla Fatih Caddesi'nde bin 350 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yenileyerek kanserojen etkisi bulunan eski asbest boruları polietilen borularla değiştirdiği de ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:
"50 bin 500 TL bedelle tamamlanan iş sayesinde, vatandaşın sağlığı koruma altına alındı. Yağmursuyu sıkıntısı olduğu iddia edilen Fatih Caddesi'nde, daha önce yapılan analizler sonucu; Osman Gazi Caddesi ve Fatih Caddesi'nin kesiştiği noktaya yağmursuyu hattı döşenmesi gerektiği hesaplandı. Bununla birlikte Osmangazi Caddesi'ne 737 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Fatih Caddesi'nin yanı sıra tüm çalışma alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çalışmaktadır. Doğal gaz, telekomünikasyon ve elektrik kuruluşları ile sürekli iletişim kurularak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulmaktadır."
(SC-Y)

07.08.2017 17:52:01 TSI
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