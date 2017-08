YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kavak Belediyesi araç filosunu büyüttü

Kavak Belediyesi araç filosunu büyüttü



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Kavak Belediyesi aldığı 11 yeni araçla makine parkını büyüttü.

Yeni alınan araçların tüm Kavak halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Demircan, "Kavak Belediyesi tarafından büyük mücadeleler ile alınan 11 yeni araçta emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu araçların halk için alındığını asla unutmamamız gerektiğini ve 24 saat esasına göre çalışması gerektiğini asla unutmamalıyız. Halka hizmet hakka hizmet mantığı ile çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Kavak Belediye Başkanımızı üstün gayret ve çabası için tebrik ediyorum. Çalışmalarının daha fazla kesime hitap edebilmesi için araç filosunu güçlendirme çalışmasının her zaman destekçisi olduk. Rabbim birlik beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışanlara fırsat vermesin" dedi.

Kavak'a daha iyi ve fazla hizmet verebilmek amacıyla araç filosuna 11 yeni araç kazandırdıklarını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Rabbim yeni araçlarımız ile ilçemize daha güzel ve daha çok hizmet yapmayı nasip etsin. Vatandaşlarımıza her kanattan hizmet sunabilmek gayesi ile hizmet filomuzu verimli hale getirmeye, tazelemeye ve yenilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Araç filomuzu genişletmeye devam edeceğiz"

Katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Araçlarımızın alımında büyük katkıları olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan hanımefendiye, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan beyefendiye, eski Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç Bey'e, Samsun Milletvekillerimiz Sayın Fuat Köktaş, Sayın Hasan Basri Kurt, Sayın Av. Orhan Kırcalı, eski Kavak Belediye Başkanımız Sayın Bahri Kesici ağabeyime ve iş adamlarına şahsım ve tüm Kavaklı hemşehrilerim adına sonsuz teşekkürler ediyorum. İlçemize kazandırdığımız araçlar şu şekilde: 1 kepçe, 1 adet kamyon, 1 süpürge aracı, 3 damperli kamyon, 1 makam aracı, 1 otomobil, 1 su tankeri ve 2 çöp aracı olmak üzere toplam 11 yeni araç kazandırdık. Çalışmalarımızı her kanattan sürdürebilmek için araç filomuzu genişlettik ve genişletmeye de devam edeceğiz. Rabbim tüm mesai arkadaşlarımıza kazasız belasız çalışmayı nasip etsin" dedi.

Yeni alınan 11 araç Kavak'ta konvoy yaptıktan sonra Kavak 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda düzenlenen programda dualarla hizmete açıldı.

(SAM-SLH-Y)



07.08.2017 17:57:03 TSI

NNNN