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Başkan Asya, yürütülen çalışmaları denetledi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, "Şehrin en ücra noktasına kadar hizmet götürmek boynumuzun borcudur. Halkımızın hayır duası bizim için en büyük mükafattır" dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muratpaşa Mahallesi Kantere mevkiindeki çalışmaları yerinde inceledi. Muratpaşa Mahallesi Muhtarı Behçet Salkım'ın da eşlik ettiği Başkan Asya, yapılan çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. İncelemeler sırasında karşılaştığı mahalle sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetlerin getirilmesi noktasında gerekenin yapılacağını söyledi. Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Muş Belediyesi olarak hemen hemen şehrin her bölgesinde çalışmalarımız var. Göreve gelir gelmez, bütün mahallelerimize gereken hizmeti yapacağımıza dair taahhütte bulunduk. Allah'a şükürler olsun ki bu konuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün şehir merkezindeki en önemli çalışmamız olan altyapı projesini yürütürken diğer taraftan farklı projelerimizi de uygulamaya devam ediyoruz. Tabi bunun yanı sıra oluşabilecek ani olaylara da müdahale ederek halkımızın mağdur olmamasını sağlıyoruz. Hizmet konusunda kendimize bir sınır belirlemedik. İmkanlarımızla yetinmeyerek halkımız için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. İnşallah mevcut projelerimizin tamamlanması ile Muş farklı bir görünüme, halkımızda refaha kavuşacak. Şehrin en ücra noktasına kadar hizmet götürmek boynumuzun borcudur. Halkımızın hayır duası bizim için en büyük mükafattır" dedi.

(NA-MSA-Y)



07.08.2017 17:57:53 TSI

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