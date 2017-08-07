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TBMM Başkanvekili Aydın: "Su hayattır yol medeniyettir"



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Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın sorunlarına çözüm bulmak için ilgili bakan, müsteşar ve genel müdürler ile görüştü.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın önemli yatırım projeleriyle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu ile görüştü.

Adıyaman'da ki yatırımlar ve projeler ile ilgili görüşen Ahmet Aydın, "Su hayattır, yol medeniyettir" anlayışı ile proje ve yatırımları takip ettiklerini söyledi.

Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Aydın, "Çok önemli yatırım projelerinin hepsini ilgili bakan, müsteşar ve genel müdürlerimizle görüşerek sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan büyük baraj ve sulama projeleri başta olmak üzere, yatırım programına alınması gereken diğer projeler, cazibe merkeze programlarını, Adıyaman'ın bu anlamda çok daha fazla istifade etmesi için ciddi gayret ve desteklerini gördük.

Su hayattır, yol medeniyettir. Karayolları başta olmak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile masaya yatırdık. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Demiryolu Hattının etüt ve proje ihalesi son aşamaya geldi. Yine köprülü kavşak, Adıyaman çevre yolu, meydan ve devam eden büyüt yolların tamamlanması için talimatlar verildi. Takiplerimi yakından sürdürüyoruz. İlgili Bakanlarımız nezdinde gerekse de ilgili bürokratlar nezdinde çok sıkı takibini yapıyoruz. Besni adliyesinin biran önce yapılması, Besni Çetintepe toplulaştırılması için ilgili bakanlar nezdinde görüşmelerimiz oldu.

Adıyaman'ın içme suyu, sulama ve baraj projelerini yakından takip ederek, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu ile bütün projeleri tek tek hangi aşamada olduğunu değerlendirdik. Besni ve Gölbaşı ilçemiz ile birlikte 4 belde, 13 köyümüzü ilgilendiren Erkenek Su Projesinin tamamlanıp yatırım programına alınmasını konuştuk. Adıyaman'ın hem sulama projeleri kapsamında barajı olan ve aynı zamanda içme suyu sorununu çözecek olan Koçali Baraj Projesiyle birlikte diğer bara ve göletlerimizin geldiği aşamayı masaya yatırdık. Bunların suratla tamamlanması için gerekli talimatları Genel Müdür verdi. Yine 163 üniteden oluşan Recep İçme Suyu ana ishale hattının projesinin tamamlanıp biran önce yatırım programına alınması konuşuldu. Yüzde 52 fiziki gerçekleşmesi sağlanan Çetintepe Barajının yarım kalan işinin biran önce ikmal ihalesinin yapılması için gerekli talimat verildi. Yeni Gömükan Barajı, göl ve gölet projemiz ile, Mülk Göleti olmak üzere buraların geldiği aşama ve bundan sonraki süreç istişare ettik. Bütün bunlarla ilgili yakın takipleri gördük.

Samsat sulamasıyla ilgili 2 pompanın faal hale getirilmesi ve sulama kanallarında onarımın yapılması için ciddi bir kaynak aktarılacak" dedi.

(AHM)



07.08.2017 18:00:39 TSI

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