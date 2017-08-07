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Başkan Asya, Kur'an kursu ve camii inşaatlarında incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra şehir merkezinde yapımı devam eden bazı Kur'an kursu ve camii inşaatlarını da inceledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Sütlüce Mahallesi'nde yapılan yatılı kız Kur'an kursu ile İmam Şafi Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Sütlüce Mahallesi 2071 Melikşah İlkokulu yanındaki Kur'an kursu inşaat alanına giden Başkan Asya, burada yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Hayırsever bir iş adamının yapımının büyük bir kısmını üstlendiği Kur'an kursunun Muş için çok faydalı olacağını kaydeden Başkan Asya, Muş Belediyesi olarak bu tür yatırımlarda kendilerine düşen görevleri yerine getirmenin gayretinde olduklarını ifade etti.

100 öğrenci kapasiteli kursun ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edildiğini belirten Başkan Asya, "Sütlüce Mahallesi'ndeki Kur'an kursunun bir kısmı müftülüğümüz tarafından, geri kalan kısmı da hayırsever bir işadamı tarafından yapılıyor. 100 kız öğrencinin eğitim alabileceği bir bina inşa ediliyor. Muş Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanı sıra bu tür yatırımlara da imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Bu kursun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle hayırsever iş adamımızın destekleri takdire şayandır. Rabbim, kendisinin kazançlarını daha fazla arttırsın. Yapımı devam eden Kur'an kursumuzun da mahallemize, burada eğitim görecek öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Asya, Kur'an kursu ziyaretinin ardından İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İmam Şafi Camii inşaatında da incelemelerde bulundu. Buradaki yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Asya, caminin bir an önce faaliyete geçebilmesi için herkesin imkanları dahilinde destek vermesi çağrısında bulundu.

8 bin insanın aynı anda namaz kılabileceği caminin Muş'un en büyük camisi olacağını belirten Başkan Asya, böylesine büyük bir caminin ihtiyaç olduğunu söyleyerek, caminin yapımına destek verenler ve inşaat çalışmaları ile ilgilenenlere teşekkür etti.

(NA-MSA-Y)



07.08.2017 18:01:56 TSI

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