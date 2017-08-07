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Vali Erin Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı valiyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, valiler kararnamesi ile Kocaeli'den Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçen Vali Erin, daha sonra Diyarbakır Valiliği, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'u ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Erin'e Diyarbakır ziyaretinde Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de eşlik etti.

(BB-SD-Y)



07.08.2017 18:05:50 TSI

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