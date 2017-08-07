ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Erin Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı valiyle bir araya geldi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:04
Vali Erin Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı valiyle bir araya geldi
Vali Erin Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı valiyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, valiler kararnamesi ile Kocaeli'den Diyarbakır'a atanan Şanlıurfalı Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.
Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçen Vali Erin, daha sonra Diyarbakır Valiliği, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'u ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Vali Erin'e Diyarbakır ziyaretinde Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de eşlik etti.
(BB-SD-Y)

07.08.2017 18:05:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da deprem riski bulunan 300 konut yıkılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN 300 KONUT YIKILIYOR
İbadethanelerin halı ihtiyacı karşılanıyor
YEREL

İBADETHANELERİN HALI İHTİYACI KARŞILANIYOR
Akçakale'de kıraç arazilere fıstık fidanları dikiliyor
YEREL

AKÇAKALE'DE KIRAÇ ARAZİLERE FISTIK FİDANLARI DİKİLİYOR
Harran'da kız çocukları okullara yönlendiriliyor
YEREL

HARRAN'DA KIZ ÇOCUKLARI OKULLARA YÖNLENDİRİLİYOR
Ceylanpınar'da Kan Bağışı Kampanyası
YEREL

CEYLANPINAR'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Vali Erin'den uygulama noktalarına ziyaret
YEREL

VALİ ERİN'DEN UYGULAMA NOKTALARINA ZİYARET
Vali Erin Sivereklilerle buluştu
YEREL

VALİ ERİN SİVEREKLİLERLE BULUŞTU
Çiftçi, GAP Vadisi projesinde incelemelerde bulundu
YEREL

ÇİFTÇİ, GAP VADİSİ PROJESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Demirkol pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL PAZAR ESNAFI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Birecik patlıcanı tezgahtaki yerini aldı
YEREL

BİRECİK PATLICANI TEZGAHTAKİ YERİNİ ALDI