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Muş'ta vahşi depolama sistemine son veriliyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA)  Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, katı Atık nakil istasyonunda incelemelerde bulunarak, vahşi depolama sistemine son verdiklerini ve mevcut depolama alanını ıslah edeceklerini söyledi.

Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Muş Belediyesine ait asfalt şantiyesinin yanında kurulan katı atık istasyonunu tamamlanma aşamasına geldi. Ekiplerin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı proje önümüzdeki günlerde hizmete giriyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı katı atık nakil istasyonunda incelemelerde bulundu. Teknik ekipten proje hakkında bilgi alan Başkan Asya, çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Nakil istasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Allah'a şükürler olsun ki halkımıza söz verdiğimi bir projemizi daha hizmete sunuyoruz. Katı atıkların vahşi depolamasına son vereceğiz dedik, bugün bunu yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Malumunuz uzun bir süredir katı atık bertaraf tesisinin kurulması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. En son yaptığımız görüşmeler neticesinde Korkut'un Kümbet köyünde 550 dönüm arsa Katı Atık Belediyeler Birliğine tahsis edildi. Bu tesisimizin burada kurulması zaman alacağından mevcut atıkların nakledilmesi ile ilgili bir çalışma başlattık. Yıllardır katı atıklar Ahmed-i Hani Parkının üst tarafındaki boş alanda toplanıyordu. Biz bunun yanlış bir uygulama olduğunu ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu sisteme son vereceğimizi söyledik. Toplanacak katı atıkların Bitlis Katı Atık Tesisine nakledilmesi için gerekli protokolleri yaptık. Hemen akabinde nakil için gerekli olan sıkıştırma ve taşıma araçlarının alımını sağladık. Ekiplerimiz katı atıkların yükleneceği ve nakledileceği istasyon alanını belirleyerek burada ihtiyaç duyulan çalışmaları yaptı. Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı nakil istasyonunun çevre düzenlemesinin de yapılması ile katı atıkları Bitlis'teki tesise göndermeye başlayacağız. Tabi mevcut depolama alanının ıslahı içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burada kendiliğinden meydana çıkan yangınların önüne geçmek ve bölgede yaşayan insanların sağlığının korunması adına burayı yeşil alan olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

(NA-MSA-Y)



07.08.2017 18:06:23 TSI

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