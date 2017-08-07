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Seyir halindeki tırın dorsesi yandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:14
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
- İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, dorsede bulunan çok sayıda beyaz eşya yanarak kullanılamaz hale geldi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van-Bitlis karayolunda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban mevkiinde seyir halinde bulunan M. Salih Başkurt yönetimindeki tırın dorsesi, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İçerisinde beyaz eşya bulunan dorsenin yandığını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Gevaş İtfaiye Amirliği ekipleri ve merkezden takviye ekiplerin müdahalesi ile söndürülen tırda büyük oranda hasar meydana geldi. Tır sürücüsü M. Salih Başkurt, olayda yara almadan kurtulurken, dorsede bulunan çok sayıda beyaz eşya yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)

07.08.2017 18:16:21 TSI
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