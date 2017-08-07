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Çiftçiler buğday satışına başladı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'ta çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, buğday ve arpa hasadını tamamlamalarının ardından ürünlerini il dışından gelen tüccarlara pazarlıyor.

Muş'ta buğday ve arpa hasadının tamamlanmasıyla birlikte tüccarlar kente gelerek çiftçilerin ürünlerini satın almaya başladı. Batman'dan Muş'a gelerek buğday alımlarına başlayan tüccarlar, il genelinde 120 bin hektar alanda ekilen buğdayı çevre illere göndermeye başladı. Buğday alımı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan tüccar Veysel Yanık, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl alımlara henüz başlamadığını, bu nedenle vatandaşların da ürünlerini kendilerine sattığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldan beri Muş'ta buğday alım satımını gerçekleştirdiğini ifade eden Yanık, "Bu yıl geçen yıllara oranla buğday ekiminde oldukça düşüş yaşandı. Buğdayın çok hasarlı olması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Buradan aldığımız buğdayı başta Erzurum, Şanlıurfa olmak üzere çevre illere gönderiyoruz. Ortalama yemlik buğdayın tonunu 700 ile 800 TL arasında değişen fiyatla alıyoruz. Temiz buğdayın tonunu da 850-920 TL'den alıyoruz. Bugüne kadar bin 500 ton buğday alımı yaptık" şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



07.08.2017 18:20:37 TSI

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