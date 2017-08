YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kayda, halk gününde vatandaşları dinliyor

MANİSA (İHA) - Her fırsatta sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, her hafta düzenlenen halk gününde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Salihli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından her hafta pazartesi ve çarşamba günleri gerçekleştirilen, vatandaşların istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan Belediye Başkanına ilettiği "Halk Günü Toplantıları" devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana binlerce vatandaşla Halk Günü'nde bir araya gelen Başkan Kayda, vatandaşlarla bire bir görüşerek istek ve taleplerini dinledi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen halk günleri toplantısında, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sağlıklı bir iletişim kurduklarını söyleyen Başkan Kayda "Görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, ve onların talep ve beklentilerini karşılamak. Pazartesi ve Çarşamba günleri düzenlenen Halk Günü toplantısına katılmak isteyen vatandaşlarımız belediye giriş katında bulunan Beyaz Masa'ya başvurarak burada dertlerini ve taleplerini iletebilme imkânı buluyor. Vatandaşlarımızın istekleri, şikâyetleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla birebir görüşerek sorunların giderilmesi konusunda Başkan Yardımcılarım ve Daire Müdürlerim ile bana iletilen şikayetleri çözüme kavuşturuyoruz. Aynı zamanda bu toplantılarda, Salihli Belediyesi olarak gerçekleştirildiğimiz projeler hakkında da vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.

