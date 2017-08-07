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Arslantepe Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Arslantepe Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmaları için Malatya'ya gelen Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürkan, Arslantepe Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını söyledi.

Arslantepe Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor. Kazı çalışmaları için Malatya'ya ekibi ile birlikte gelen Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane'yi ve Prof. Dr. Gian Maria Di Nocera'yı makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendileri bizim Arslantepe ilgili kazılarında, uzun yıllardan beri bizimle birlikteler. Marcella ise sanıyorum 40 yıldan beri burada. Bu yıl kazı ekibinin başında İtalyan Roma Üniversitesi olarak Arslantepe'ye intikal ettiler. Kazı çalışmalarını Pazartesi'nden itibaren başlatıyorlar. İki ay süreyle bu kazı çalışmaları devam edecek. Kazı çalışmalarında geçen yıl buldukları keçi figürü hakikaten çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte de M.Ö 3500'e kadar inilen toprak alt katmanları var. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Arslantepe tarihinin bulunması, hem Arslantepe ile ilgili bulunan bulguların insanlık tarihine ve insanlığa ışık tutması anlamında da önemli görevler ifa ediyorlar. Bu görevlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ise, Arslantepe Höyüğü'nde yeni dönem kazı çalışmalarının başlayacağını belirterek, "Biz yeni geldik. Birkaç gün sonra kazı çalışmalarına başlayacağız. Biz çalışmalardan çok memnunuz. Arslantepe bizim için aile gibi oldu. Başkanımızın verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Maddi yardımların yanında kardeşliğimiz oluştu. Biz burada kendimizi kendi evimiz de gibi hissediyoruz. Bu çalışmak için çok önemlidir. Çok rahat çalışıyoruz. Arkeolojik kazılar çok zor çalışmalardır. Şimdi çok sıcak ama biz çalışmalara başlayacağız. Malatyalı ve Battalgazili işçiler ile birlikte iyi bir ekip oluşturduk. Her şey için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gian Maria Di Nocera da, güzel bir çalışma ortamı olduğuna dikkat çekerek, "30 yıldır burada çalışıyorum. Oldukça rahat ortamda çalışıyoruz. Türkiye ve Malatya benim için ikinci Memleket gibi oldu. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



07.08.2017 18:28:58 TSI

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