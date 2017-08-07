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Çocuklar telden araba ve robot yaptı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:39
Çocuklar telden araba ve robot yaptı
Çocuklar telden araba ve robot yaptı

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren çocuklar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) bünyesinde verilen 'Telden araba' ve 'Maket robot' eğitimlerine katıldı.
Eğitimler sayesinde çocukların mekanik el becerileri, temel programlama kabiliyeti ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirmesini hedefleyen kurslarda eğitimleri başarıyla tamamlayan 24 öğrenci, sertifikalarını da öğretmenlerinden aldı. 'Telden Araba' ve 'Maket Robot' olmak üzere iki farklı alanda 1 haftalık kurslara katılan çocuklar, ürettikleri robotlarla el becerilerinin yanı sıra hayal güçlerini de geliştirdi.
BUTGEM yaz kursları maket robot hocası Nadir İzmir, eğitimler hakkında bilgi vererek, "Temel mekanik robot eğitiminde, mekanik parçaların birleştirilmesi, elektriksel montajı ve farklı programlamayla robotların nasıl hareket etmesine dair bilgiler verdik. 5 gün boyunca çocuklarla çalışma şekilleri faklı olan 6 robot yaptık. Sonra da herkes kendi istediği bir robotu üretti" dedi.
Telden araba kursu ustası Mustafa Ülger ise kursta çocukların el ergonomisine uygun takım çantası verildiğini ve çocukların telden araba tasarımları yaptığını söyledi.
(MŞ)

07.08.2017 18:42:05 TSI
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