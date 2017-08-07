Başkan Kutlu minibüs sürücülerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu belediye meclis üyeleri ile birlikte şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren Karapınar Minibüs Hattındaki şoförlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.
Karapınar Minibüs Kooperatifi Başkanı Mehmet Şahan tarafından karşılanan Başkan Kutlu, minibüs şoförlerinin sıkıntılarını dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi. Kutlu, Adıyaman'da ulaşımı sağlıklı bir noktaya getirmek için göreve başladıkları günden bu yana bazı çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bu anlamda daha güzel çalışmalar yapabilmek için özel minibüs hatlarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karapınar Minibüs Kooperatifi Başkanı Mehmet Şahan ise yaptığı konuşmada, ziyaretinden dolayı Başkan Kutlu'ya teşekkür ederek, "Başkanımıza özellikle yaptığı asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine başkanımızın şehir içi ulaşımdaki gayretlerini de takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.
(CK-SD-Y)
07.08.2017 18:42:32 TSI
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