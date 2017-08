YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu'ndan camilere özel hizmet

Dulkadiroğlu'ndan camilere özel hizmet

- Bölgesinde bulunan 240 caminin detaylı temizliği için özel ekip kurulan Dulkadiroğlu Belediyesi, yaklaşık 100 caminin temizliğini yaparak vatandaşların hizmetine sundu



(Fotoğraflı)



Halil Koyun

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Sosyal ve kültürel projelerini bir bir hayata geçiren Dulkadiroğlu Belediyesi, ibadethaneler konusunda da özel çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Cami ve mescitlerin birçok eksiğini gideren Dulkadiroğlu Belediyesi, bu alanların temizliği için özel bir ekip oluşturarak bölgesine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Yaklaşık iki yıldır faaliyet gösteren Dulkadiroğlu Belediyesi Cami Temizlik ekibi, bu güne kadar 100 caminin temizliğini tamamlayarak çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ibadethanelere verdikleri önemi hatırlattı. Bu kapsamda birçok çalışmaya imza attıklarını aktaran Başkan Okay, bölgelerinde bulunan tüm camilerin ses ve ışık sistemlerini elden geçirdiklerini söyledi. Camilerin temizlik konusunda birçok zorluk yaşandığını aktaran Başkan Okay, bu sorunu ortadan kaldırmak için özel ekip kurduklarını dile getirdi. Başkan Okay, "Kamu kurum ve kuruluşlarına elimizden geldiğince destek vereceğimizi taahhüt etmiştik. Bu kapsamda bölgemizde bulunan 240 camimizin çeşitli ihtiyaçları için çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların başında da temizlik çalışmaları gelmektedir. Camilerimizin temizliği için özel ekip oluşturduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu ekibimiz şuanda 100'üncü caminin temizliğini yaparak çalışmalarını sürdürmektedir. Göreve başladığımızda bölgemizde bulunan bu 240 caminin ses ve ışık sistemlerini tamamen elden geçirmiştik. İnşallah bu şekilde tüm camilerimizi ve kamu kurumlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Yine camilerimizin görselliğine katkı sağlamak amacıyla ışıklandırma sistemleri yapıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Ulu Cami'nin ışıklandırma çalışmalarını yaptık. Ardından bölgemizin en büyük camilerinden olan Doğukent Cami'ni ışıklandırdık. Geçtiğimiz günlerde de Şeyh Adil Cami'ni ışıklandırarak bu çalışmalarımızı sürdürdük" diye konuştu.

(HLL-Y)



07.08.2017 18:44:49 TSI

NNNN