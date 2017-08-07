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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:55
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
- "Katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazı STK'lardır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dilek Cem Evi Başkanı Zeynel Doğan ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde, katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazının Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olduğunu söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Dilek Cem Evi Başkanı Zeynel Doğan, Dilek Cem Evi'ne yapılan katkıdan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, "Başkanımızın Dilek'teki Cem Evimize büyük katkıları oldu. Bundan dolayı nezaket ziyaretinde bulunduk. Sağ olsun, var olsun. Biz de her konuda kendisini takdirle karşılıyoruz. Başkanımıza her konuda yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazının Sivil Toplum Kuruluşları olduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, "Geçtiğimiz süreç içerisinde Dilek'teki Cem Evi'nin ihtiyaçları noktasındaki taleplerini ilgili arkadaşlara söyleyerek hepsini olmasa bile, bir kısmı için arkadaşlar yardımcı olmuşlardır. Tabi toplumdaki Sivil Toplum Örgütleri olsun, dernekler olsun, sendikalar olsun, meslek kuruluşları olsun, inanç değerleri ile bu tür gönüllü faaliyetlerde bulunan kuruluşlar olsun, bizim için anlamlı ve önemlidir. Bunların görüşleri bizim için aynı zamanda yol haritamızı belirleyen görüşlerdir. Cem Evleri'nin de çevre düzenlemesi, oradaki etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında bizlerde belediye olarak elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Cem Evi Başkanımız Zeynel Doğan beyin ve değerli Yönetim Kurulu Üyelerinin burada olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim yön pusulamızın ve yön haritamızın oluşmasında kendilerinin görüşleri ve önerileri manidardır" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

07.08.2017 18:57:28 TSI
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