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Çorum Belediyesi meclisi toplandı

- Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü;

- "Toplu ulaşıma neşter vuruyoruz"



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, toplu taşıma neşter vurduklarını söyledi.

Çorum Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında şehir içi otobüs hatlarının kiraya verilmesine ilişkin madde ile ilgili bir konuşma yapan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, şehir içi ulaşımın uzun bir süredir özel sektör eliyle yürütüldüğünü, minibüs takviyesiyle başlayan özel sektör işletmeciliğinin zaman içerisinde minibüs ve otobüs şekline dönüştüğünü söyledi.

Sistemin yönetilmez hale gelmesiyle 2007-2008 yıllarında bir otobüsü olana bir hat, iki minibüsü olana da bir hat verilmek suretiyle sistemin adeta kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Başkan Külcü, "Belediye meclisinden alınan bir karar neticesinde o gün fiilen minibüs ve otobüs işletmeciliği yapanlar bir araya gelerek kooperatif kuruldu. Zaman içerisinde o kooperatif şirket haline dönüştü. Bu yapı ve tüzel kişilik muattap alınarak sistem yönetilmeye gayret edildi. Bazen hizmetlerin devlet tarafından yapılmasının zorlukları, mahsurları oluyor. Bazen aynı hizmetin ya da benzer hizmetin özel sektör tarafından yapılmasının da zorlukları, mahsurları olabiliyor avantajları olduğu gibi. Bizde toplu ulaşımda aksayan yanlar, sorunlu yanlar nerelerdir bunların üzerinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz öncelikli olmak kaydıyla uzun bir çalışma yaptık. Yapılan çalışmalar sonunda sorunlu noktaları rehabilite etmeye yönelik adımlar atarak yeni bir sürecin, dönemin başlangıcını inşallah önümüzdeki yıl Temmuz ayında gerçekleştireceğiz. Büyük bütçeli bir yatırım. Özel sektörün çokça bildiği bir hizmet alanı da değil. Bu işle ilgilenen insanların, kişilerin, şirketlerin sayısı sınırlı. Uzun bir zaman dilimi içerisinde bu işi programlamak günü geldiğinde herhangi bir aksaklık olmadan yeni işletmeci kim olacaksa onunla yola devam etmek üzere bir hazırlık yapıyoruz" dedi.

Otobüs hatlarının kiraya verilmesinin "belediye başkanı meclisten yetki aldı bundan sonra kayıtsız, şartsız bu işi özel sektöre yaptıracak" anlamına gelmediğinin altını çizen Başkan Külcü, "Belirlemiş olduğumuz, üzerinde hala çalışma yaptığımız bir şartnamemiz var. Bu şartnamemizin 8 sayfasını tamamladık. Bu şartname kim özel sektör işletmecisi olacaksa bu aramızdaki ilişkinin anayasası olacak. 'Ben 65 yaş üzeri yolcu bindirirken suratımı asarım. Şehit eşi arabaya binerken şöyle davranırım. Ben engelli arabaya binerken onu görmezden gelirim. Durağa girmem' gibi bu türlü mazeretlerin hiçbirisine bu tür davranışların hiçbirisine fırsat vermeyecek. Artık son noktaya doğru da yavaş yavaş geliyoruz. Toplu ulaşıma neşter vuruyoruz. Bunu herkesin bugünden görmesi ve bir süre daha anlayışla beklemelerini istirham ediyoruz. En çok yaşanan sorunlar nerelerse oraları hallederek şartname hazırladık" ifadelerini kullandı.

"Eksik bakiye uygulaması geliyor"

Yetersiz bakiye konusuyla ilgili de çalışma yaptıklarını açıklayan Başkan Külcü, "Aslolan herkesin bakiyesinin olmasıdır. Ben fark etmedim. Bir kere fark etmeyebilir. Ama tekrar mahalleden geri gelirken gidip kontör yükletmeden otobüse biniyorsa orada bir tatsızlık çıkacağı en başından bellidir. Bir vatandaşın bunu yapmadan 'şoförün sizi almayacağım' diyeceğini bile bile oraya gidiyor olması da herhangi bir vatandaşımızın orda çıkacak tatsızlığı peşinen kabul ediyorum demesidir. Bu arzu edilen bir durum değil. O konuda hassasiyet gösterilmesi lazım. Ama hasta olabilir. Başka bir mazereti olabilir acelesi olabilir böyle durumu da düşünerek önümüzdeki dönemde eksi bakiye uygulaması getireceğiz. Bunun yazılımını Çorum Belediyesi yapacak. Bu bilgisiyar programıyla halledilebilecek iştir. Elektronik alt yapısını da yeni işletmeci kuracak. Eksi bakiye ile evine giderken fark etti gitti. Bir kontör düştü. Sabah gelirken bir kez daha binme hakkı var. Akşam eve bir kez daha gideceğim derse hiç kimse onu arabaya aldıramayacak. İki kez bindiğinde kimse bişey demeyecek üçüncü defa ben yine bineceğim derse artık burada bir unutkanlık, aceleden, özel mazeretten bahsetmek mümkün değil. Burada yapılan istismardır. Kimsenin istismara hakkı yok. O eksik iki bakiye de ileride kontör yüklemesi yaptığında oradan düşecek. Kimsenin kimsede bir alacağı kalmayacak. Bu yetkiyi almamız kayıtsız şartsız özel sektöre vereceğimiz anlamına gelmiyor. Belirlediğimiz makul ve zorunlu şartların kabulu halinde işletmeciye vereceğiz. Aksi halde burası devlet kurumu. Kar ve zara bakmadan aslolan vatandaş memnuniyetidir. O memnuniyet arzusu içerisinde gerekirse bu işi belediye olarak kendimiz yapacağız" diye konuştu.

Otobüs şoförleri ile ilgili de düzenleme yapılacağını da kaydeden Başkan Külcü, 2018 yılından itibaren tüm şoförlere en az ortaokul mezunu şartı getireceklerini, ayrıca 55 yaş üstü şoförlerin halk otobüslerinde çalışmalarının yasaklanacağını açıkladı. Yine gelecek yıldan itibaren toplu ulaşımda 67 yeni aracın olacağını dile getiren Külcü, bu araçlardan 43'ünün 12, 22'sinin 9 ve 2'sinin de 18 metre uzunluğunda olacağını sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



07.08.2017 19:05:20 TSI

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