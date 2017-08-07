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Yeni mahsul süpürge teli borsada



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Edirne'de 2017 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul süpürge teli, satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.

Edirne Elçili Köyünden Fedai Cihangir'e ait 83 kilogram süpürge teli, ETB üyesi Efgan Döşlüoğlu tarafından kilogramı 5,33 TL fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Efgan Döşlüoğlu, üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen salon satışı sonrasında, üretici Fedai Cihangir'e günün anısına plaket takdim yapıldı ve 100 litre mazot hediye edildi.

ETB üyesi Efgan Döşlüoğlu, yeni mahsul süpürge telini getiren üreticiyi kutlayarak bereketli bir yıl diledi. ETB yönetimi ise, yeni hasat sezonunun tüm üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

(MA-MEF-Y)



07.08.2017 19:41:41 TSI

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