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Yiğit başkan dur durak bilmiyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, altyapı çalışmalarından sonra uygulamaya koyduğu üstyapı çalışmaları ile ilçede değişim rüzgarı estiriyor.

Göreve geldiği üç yıllık süre zarfında ilçeyi adeta yeniden inşa eden Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit altyapı çalışmalarından sonra uygulamaya koyduğu üstyapı çalışmaları ile ilçede değişim rüzgarı estiriyor. Yapmış olduğu çalışmalar kapsamında Yığılca genelinde cadde ve sokakları komple değiştirme çalışmalarına başlayan Başkan Yiğit, bölgede eşi benzeri az görünen bir mimariyi ve peyzaj çalışmalarını başlattı. İlçede bambaşka güzellikte caddeler ve sokaklar ortaya çıktı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yiğit; "Göreve gelmeden önce 50 yılın Yığılca'sını inşa edeceğiz diye vatandaşımıza sözümüz vardı. Bu çalışmalar o sözümüzün sadece bir tanesi. Yaptığımız çalışmalar tamamen bizim kendi tasarımımız. Yığılca'mızın özel ve güzel olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İlçeye her geldiğinizde bir farklılık göreceksiniz demiştim. İşte ispatı. Bu çalışmalarımızın sürpriz bir şekilde devamı gelecek" dedi.

(AY)



07.08.2017 19:45:21 TSI

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