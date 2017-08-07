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Salihli'nin sultanları filede yeni sezon hazırlıklarına başladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:05
Salihli'nin sultanları filede yeni sezon hazırlıklarına başladı
Salihli'nin sultanları filede yeni sezon hazırlıklarına başladı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi ekiplerinden Salihli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Baş Antrenör Bora Şensoy ve yardımcı antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan yönetiminde başladı.
Salihli Atatürk Spor Salonu'nda başlayan ilk antrenmanda, yeşil-beyazlılar, adaptasyon, kuvvet antrenmanı, aerobik ve kros çalışması gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarına start verdiklerini ifade eden baş antrenör Şensoy, günde çift antrenman yapacaklarını söyledi. Şensoy, yerli oyunculardan oluşan, genç bir kadro ile iyi bir hazırlık dönemi geçirip sezona bomba gibi girmek istediklerini dile getirerek, amaçlarının voleybolda Salihli fırtınası estirmek olacağını vurguladı.
Yeni sezon öncesi hedefi olan bir takım kurduklarını ve yeşil-beyazlı ekip olarak ligde iddialı olacaklarını belirten Şensoy, "Sezon içinde şehrimiz ve taraftarımız için güzel işler yapacağız. Bize güvenen taraftarlarımızın güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.
Şensoy son olarak, bu yıl Salihlili voleybol severleri yeni salonda keyif dolu maçlar seyrettirmek istediklerini ifade etti.
Baş antrenör Şensoy, yeni sezon öncesi tüm kulüplere sakatlıksız bir sezon diledi.
(BA-ÖND-Y)

07.08.2017 20:07:40 TSI
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