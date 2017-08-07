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Zigetvar'da Türk rüzgarı



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Macaristan'ın Zigetvar kentinde 451 yıl sonra Havsa Belediyesi Halk Dansları topluluğu bu kez gönülleri fethetti.

Uluslararası 2. Zigetvar Kültür ve Halk Dansları Festivalinde Zigetvar Belediye Başkanı Dr. Vass Peter'in daveti üzerine ülkemizi Zigetvar'da bulunan Havsa Belediyesi Halk Dansları Topluluğundan 55 çocuk Türkiye'yi temsil etti.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 33 gün süren Zigetvar kuşatması ve fethi Macarlar tarafından tarihi olaylara sadık kalınarak ve ön yargısız olarak temsili olarak canlandırıldı.

Fakir çocuklar yararına düzenlenen kermeste Türk Pavyonu Satır Köfte, sebzeli bulgur pilavı, çoban salatası ile Macarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Havsa Belediyesi Halk Dansları ekibi Macaristan, Hırvatistan, Avusturya ekipleri arasında en çok alkış alan grup oldu. Halk oyunlarımız sahnede Geleneksel Edirne Halk oyunları ile Damat Tıraşı Hıdrellez dilek ağacı mizansenlerini de sundular.

Zigetvar Belediye Başkanı Dr. Vass Peter, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin'e teşekkür ederek, hediye paketini Havsa Belediye Meclis Üyesi Tufan Baş'a verdi.

(KF-MEF-Y)



07.08.2017 20:55:08 TSI

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