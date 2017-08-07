Van'da parçalı ay tutulması
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Parçalı ay tutulması Türkiye olduğu gibi Van'dan da çıplak gözle izlendi.
Ay tutulması Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve Asya gibi çeşitli kıtalarda izlenen kısmi ay tutulması en net bir şekilde Rusya'da takip ediliyor. Ayın bakır renginde görüldüğü 'Parçalı ay tutulması' Türkiye'den de gözlendiği gibi Van'dan da çıplak gözle izleniyor. Türkiye saati ile 20.23 sularında başlayan tutulması 22.18'de sona erdi. Tutulma Türkiye'nin her yerinden izlendi. Ay tutulmasını kamerası ile görüntüleyen Yusuf Hamdi Akyüz, "Van'da açık bir hava var. Kısmı ay tutulmasını izliyoruz. Hatıra olsun diye de kamera ile görüntü çekiyorum" dedi.
(ÖZ-Y)
07.08.2017 23:01:22 TSI
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