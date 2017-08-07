ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da parçalı ay tutulması

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 22:59
Van'da parçalı ay tutulması
Van'da parçalı ay tutulması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Parçalı ay tutulması Türkiye olduğu gibi Van'dan da çıplak gözle izlendi.
Ay tutulması Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve Asya gibi çeşitli kıtalarda izlenen kısmi ay tutulması en net bir şekilde Rusya'da takip ediliyor. Ayın bakır renginde görüldüğü 'Parçalı ay tutulması' Türkiye'den de gözlendiği gibi Van'dan da çıplak gözle izleniyor. Türkiye saati ile 20.23 sularında başlayan tutulması 22.18'de sona erdi. Tutulma Türkiye'nin her yerinden izlendi. Ay tutulmasını kamerası ile görüntüleyen Yusuf Hamdi Akyüz, "Van'da açık bir hava var. Kısmı ay tutulmasını izliyoruz. Hatıra olsun diye de kamera ile görüntü çekiyorum" dedi.
(ÖZ-Y)

07.08.2017 23:01:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI
Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı
YEREL

KAYYUM AKGÜL, PERSONELİNİN NİKÂHINI KIYDI
Van Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Saray'da sağlık taraması
YEREL

SARAY'DA SAĞLIK TARAMASI
Büyükşehir ve YYÜ'den depreme karşı güç birliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VE YYÜ'DEN DEPREME KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ
Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür
YEREL

VAN YEMEKLERİ GRUBUNDAN VALİ ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Gürpınar'da sulama kanalları onarılıyor
YEREL

GÜRPINAR'DA SULAMA KANALLARI ONARILIYOR
Van'da trafik kazası, 5 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI, 5 YARALI