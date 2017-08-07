Ay tutulması Tekirdağ'dan da izlendi
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Astronomi meraklılarının bekledikleri parçalı ay tutulması, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da ilgiyle izlendi.
Türkiye saati ile 20.23'te başlayan güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle daha rahat izlenebilen kısmi ay tutulmasını vatandaşlarda ilgiyle izledi. Tekirdağ'da da çıplak gözle net bir şekilde izlenebilinen kısmi ay tutulmasını kimi vatandaşlar ilçe merkez Süleymanpaşa'da bulunan sahilden izlerken, kimi vatandaşlarda evinin balkonunda izledi.
(HLD-ÖZ-Y)
07.08.2017 23:03:02 TSI
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