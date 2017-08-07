Mardin'de ay tutulması ilgiyle izlendi
(Fotoğraflı)
Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin'de parçalı ay tutulması heyecanla izlendi.
Türkiye saati ile (TSİ) 20.23 sularında Dünya'nın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başlaması ile, tutulma ortasına 21.20 civarında ulaşarak ay tutulması vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Parçalı tutulma ortasında Ay'ın sadece küçük bir kısmı tam gölge konisi içerisinde kaldı. Ay tutulmasını Mardinli vatandaşlar evlerinin balkonundan kameraya alarak anı ölümsüzleştirdi. Tutulmayı çeken Filiz Sakin, böyle bir anı ölümsüzleştirmek istediğini ve Mardin'de kısmet olduğunu belirti.
(BS-MŞY-ÖZ-Y)
07.08.2017 23:04:20 TSI
NNNN