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Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

08 Ağustos 2017 Salı, 00:26
Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de aralarında husumet bulunuğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada 2 kardeş pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Yavuzlar Mahallesi Görgülü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyünce pompalı tüfek kullanıldı. Tüfekten çıkan saçmalarla V.Ş. (27) ile kardeşi G.Ş. (25) yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken V.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(TB-Y

08.08.2017 00:29:24 TSI
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