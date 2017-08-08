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İhtiyar delikanlılar horon oynadı

08 Ağustos 2017 Salı, 09:12
İhtiyar delikanlılar horon oynadı
İhtiyar delikanlılar horon oynadı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 1. Horon Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Gencinden yaşlısına vatandaşlar horon oynadı.
Akçakoca Çuhallı Çarşı Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen ve Akçakoca Belediyesi desteği ile yapılan Akçakoca Horon Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Osman Gülen Parkında gerçekleşen etkinliğe Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, vatandaşlar ile turistler katıldı. Çuhallı Çarşı Gönüllüleri Derneği yöneticisi Mehmet Özer, horon oyununun Karadeniz'in dalgaları, balığı ve keskin doğasına göre uyarlandığını söyledi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise Akçakoca kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için belediye olarak ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Mıhlama, Kuymak, Laz Böreği ve Mancar Dolması gibi Karadeniz mutfağından örneklerin ikram edildiği şenlikte, mahalli sanatçılarında Tülay Yaman ile İpek Türkoğlu Karadeniz yöresi türkülerini seslendirdi. Horon Şenliğinin finalinde Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde yapılan tanıtım günlerinde Akçakoca'yı başarıyla temsil eden ve yaşları 50 ile 60 yaşlarında olan horon ekibi gösteri düzenledi. Gösteri izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Şenlik çeşitli etkinlikler ile devam etti.
(TT-RFK-Y)

08.08.2017 09:12:40 TSI
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