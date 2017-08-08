ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri Şeker Pandoğa Çiftliğine yeni düveler geldi

08 Ağustos 2017 Salı, 09:03
Kayseri Şeker Pandoğa Çiftliğine yeni düveler geldi
Kayseri Şeker Pandoğa Çiftliğine yeni düveler geldi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker, Pandoğa İncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesislerindeki sürü varlığını iki bine ulaştırdı.
Kayseri Şeker 2017 yılında ilk etapta Şubat ayında Avrupa kırmızısı sığırlardan Estonya ve Letonya'dan 120 baş boğa altı damızlık düve ithal etmişti. İkinci etapta ise Ağustos ayında Danimarka'dan 70 adet Avrupa Kırmızısı gebe düve ithali gerçekleştirmek suretiyle, süt inekçiliğinde yoğunlukla tercih edilen ve soğuk iklime dayanıklı Avrupa Kırmızısı gebe düvelerini sürü varlığına dahil etmiş oldu.
Avrupa kırmızı damızlık düvelerin özellikleri nelerdir?
Avrupa kırmızısı damızlık düveler, yüksek doğurganlık, uzun damızlık ömrü, hastalıklara karşı dirençli, yüksek oranlı süt yağı, yüksek gebelik oranı, yüksek adaptasyon kabiliyeti ve soğuğa karşı dayanıklılık, düzgün ve sorunsuz ayak-bacak özelliği ve doğuştan boynuzsuzluk, mükemmel meme yapısı ve meme bağlantısı, uysal mizaç ve kolay sağım özelliği, düşük buzağı ölüm oranı ve yemden yüksek yararlanma oranına sahip bir ırk olarak tanınmaktadır.
(SK)

08.08.2017 09:03:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Omurga eğriliğinde erken teşhis önemli
YEREL

OMURGA EĞRİLİĞİNDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Müftü Güven: &quot;Dua, kulluğumuzun özüdür&quot;
YEREL

MÜFTÜ GÜVEN: "DUA, KULLUĞUMUZUN ÖZÜDÜR"
Beytü'l Makdis Vakfı Başkanı Abd El Fettah El Awaisi:
YEREL

BEYTÜ'L MAKDİS VAKFI BAŞKANI ABD EL FETTAH EL AWAİSİ:
Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı gündem toplantısı yapıldı
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI GÜNDEM TOPLANTISI YAPILDI
ERÜ'den 102 genç diş hekimi mezun oldu
YEREL

ERÜ'DEN 102 GENÇ DİŞ HEKİMİ MEZUN OLDU
Başkan Çolakbayrakdar: &quot;Kocasinan'da mania hattı Türkiye'ye örnek olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR: "KOCASİNAN'DA MANİA HATTI TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"
Vali Kamçı başarılı sporcuları ödüllendirdi
YEREL

VALİ KAMÇI BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Develi köylerinde yol çalışmaları sürüyor
YEREL

DEVELİ KÖYLERİNDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Develi'de mezar duvarı yapım çalışmaları
YEREL

DEVELİ'DE MEZAR DUVARI YAPIM ÇALIŞMALARI
Başkan Büyükkılıç genç diş hekimlerinin mezuniyet sevincine ortak oldu
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ GENÇ DİŞ HEKİMLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİNE ORTAK OLDU
Kayseri Gençlerbirliği, Türkiye finalleri için İzmir'e gitti
YEREL

KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ, TÜRKİYE FİNALLERİ İÇİN İZMİR'E GİTTİ
Mezarlık Duvar Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
YEREL

MEZARLIK DUVAR YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Develi'de Köylerde Yol Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
YEREL

DEVELİ'DE KÖYLERDE YOL ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Cankurtaranlardan hayat kurtaran öneriler
YEREL

CANKURTARANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
İncesu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Ecel yolda yakaladı
YEREL

ECEL YOLDA YAKALADI
Kayseri Şekerspor 2017-2018 sezon açılışı yapıldı
YEREL

KAYSERİ ŞEKERSPOR 2017-2018 SEZON AÇILIŞI YAPILDI
LÖSEV et dağıtımı yaptı
YEREL

LÖSEV ET DAĞITIMI YAPTI
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı
YEREL

DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE MURAT TOPRAK ATANDI
Ülkü Ocakları Kurban Bayramı'nda yardım faaliyetlerine devam edecek
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI KURBAN BAYRAMI'NDA YARDIM FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK
Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
YEREL

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN:
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;Sokak oyunları, Kayseri'nin sosyal hayatına renk katıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "SOKAK OYUNLARI, KAYSERİ'NİN SOSYAL HAYATINA RENK KATIYOR"