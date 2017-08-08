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Aydınlıoğlu'dan Ayvalık Devlet Hastanesi'ne dev hizmet



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki eksikliklerle ilgili müjdeli haber AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'den geldi. Kayaalp yaptığı açıklamada, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun girişimleriyle hastaneye bir adet MR cihazı ile 25 sağlık personelin alımının yapılacağını belirtti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Devlet Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere; 1 Fizyoterapist, 6 hemşire, Laboratuar için 1 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, Röntgen için 2 Sağlık Memuru, Tıbbı Sekreterlik için 2 Sağlık memuru, 1 Tıbbi Sekreterlik için 1 Sağlık Teknikeri, Toplum Sağlığı için 1 Sağlık Memuru, Anestezi için 1 Sağlık Memuru, Evde Bakım için 1 Sağlık Teknikeri, İlk ve Acil Yardım için 1 Sağlık Teknikeri, 4 tabip, Göz Hastalıkları için 1 uzman tabip, Radyoloji için 1 Uzman Tabip, Üroloji için 1 Uzman Tabip toplam 25 personelin alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kadro alımları için AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun Ankara'da aylardır girişimlerde bulunduğunu belirten Başkan Kayaalp, "Ayvalık Devlet Hastanemiz de kadro eksikliği nedeniyle kışın 70 bin olan ilçe nüfusumuzun özellikle yaz aylarında turizm sezonu nedeniyle 600-700'lere ulaşması sağlık hizmetlerinin güçlükle yürümesine neden olmaktaydı. Sağolsun Sayın Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu başkentte Sağlık Bakanlığı nezdinde aylarca süren bitmek tükenmek bilmeyen girişimlerin ardından hastanemizde 25 sağlık personelinin alımının yolunu açmıştır" dedi.

25 Sağlık Personeli ve 1 adet MR cihazı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun bu çabasının sonuç vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "İnşallah bundan sonra hastanemizde sağlık personeli sayısının artmasıyla hizmet kalitesi daha da yüksek bir seviyeye çıkarılacaktır. Halkımıza yakışır bir hastane binasının Ayvalık'ımıza kavuşturulmasının ardından, şimdi de hastanemizdeki sağlık hizmetleri daha da kaliteli hale getirilecektir. Bunun yanı sıra da yine Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu'nun çabalarıyla MR cihazı kazandırılmıştır. İnşallah oldukça pahallı olan bu cihazımız da çok kısa sürede Ayvalıklılarımızın hizmetine girecektir" diye konuştu.

Ali Aydınlıoğlu'na teşekkür etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun Ayvalık halkı için yapmış olduğu bu dev hizmete teşekkür eden Başkan Kayaalp, "Allah Sayın Milletvekilimizden razı olsun. Gerçekten insanüstü çabalarla hastanemize hem eksik kadrolara personel, hem de hastanemizin en büyük eksikliği olan MR cihazını kazandırdı. Kendisine halkım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hastanemizin ufak tefek eksiklikleri de önümüzdeki süreçte tamamlanacak ve Ayvalık Devlet Hastanesi sadece Ayvalık'a değil, tüm bölgeye hizmet verecek duruma gelecektir" ifadelerini kullandı.

(SS)



08.08.2017 09:17:28 TSI

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