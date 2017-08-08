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Beytü'l Makdis Vakfı Başkanı Abd El Fettah El Awaisi:

08 Ağustos 2017 Salı, 09:14
Beytü'l Makdis Vakfı Başkanı Abd El Fettah El Awaisi:
Beytü'l Makdis Vakfı Başkanı Abd El Fettah El Awaisi:
- "Mescid-i Aksa'nın korunmasında Türkiye'nin sorumluluğu daha fazla"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Yedi Hilal Derneği Kayseri Şubesi 'Uluslarüstü Kayseri Buluşmaları' programlarının ilkinde Mescid-i Aksa konuşuldu.

Hunat Medresesinde gerçekleştirilen programa konuşmacı olara Beytü'l Makdis Vakfı Başkanı Abd El Fettah El Awaisi katıldı. Mescid-i Aksa'nın sadece Araplar ve Filistinlerin değil, tüm ümmetin olduğunu belirten Awaisi, Türkiye'ye daha fazla sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Ümmet için güçlü bir Türkiye

Awaisi, "Mescid-i Aksa'nın çevresindeki surları dedeleriniz Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit'ten izler taşır, sizin sorumluluğunuz daha fazladır, bu nedenle sizden sizin için değil ümmet için güçlü bir Türkiye istiyorum" dedi.

"Siyonistler politikalarını peyderpey gerçekleştiriyor"

Siyonistlerin, politikalarını 50 yıl öncesinden planladıklarını, ancak peyderpey gerçekleştirdiklerini belirten Awaisi, "Her şeyi peyderpey gerçekleştiriyorlar,şimdi de diyorlar ki Mescid-i Aksa'nın şu bölümü sizin, şu bölümü bizim olsun diyorlar, 1967'den beri ilk defa Mescid-i Aksa bu yıl 14 Temmuz'da 3 gün üst üste hiç açılmadı, 10 gün ise hiç ezan okunmadı. Önce Mescid-i Aksa'yı tamamen kapattılar, tepkilerden sonra açıp, o radyasyonlu X-ray cihazlarını koydular" dedi.

"Allah bizi affetsin ümmet uyuyor"

Her Müslüman'ın Mescid-i Aksa'ya girmek için Siyonist bekçilerden izin almak zorunda diyen Beytül Makdis Vakfı Başkanı Awaisi, 50 yaşın altındaki Müslümanların ise girmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Mescid-i Aksa'ya Müslüman kadınların alınmamasına anlam veremediğini dile getiren Awaisi, "Mescid-i Aksa'ya 7.30'dan sonra Müslümanların girmeleri yasak, ta ki 11.30'a kadar. Erkekleri kargaşa çıkaracak, kendileriyle savaşacaklar diye korktukları için almıyorlar onu anladık da, kadınlar Mescid-i Aksa'da tekbir getirmekten başka bir şey yapmadıkları halde, onları da oraya girmekten men etmenin anlamı nedir, Allah bizi affetsin ümmet uyuyor" diye konuştu.

"Mescid-i Aksa tüm ümmetindir"

İslam dünyasındaki karışıklıklara da değinen Awaisi, "Mısır'da Sisi başa bela oldu, Libya'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de neler olduğunu biliyorsunuz. Bu ümmetin başındaki belaları görelim ve uyanalım Siyonist devlet bunları bir fırsat biliyor ve her gün Filistin'i yok etmek için bir politikasını daha devreye sokuyor" dedi. Awaisi, herkesin gücü yettiği kadar Mescid-i Aksa'yı savunması gerektiğini sözlerine ekledi.
(SK)

08.08.2017 09:17:32 TSI
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